Колишні військовослужбовці західних спецпідрозділів могли навчати громадян Росії бойової підготовки, у тому числі навичок, які потенційно могли використовуватися на війні проти України. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на розвідувальну записку, підготовлену для австралійської розвідки.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У документі стверджується з високим ступенем упевненості, що росіяни могли проходити підготовку у європейських тренувальних центрах. Серед інструкторів згадуються ветерани британської Спеціальної повітряної служби SAS.

Інформація була зібрана після розмов з двома колишніми австралійськими спецназівцями та чинним резервістом. За їхніми словами, їм пропонували роботу інструкторами у таборах на території Болгарії та Сербії, де серед клієнтів нібито були росіяни.

Серед цих об'єктів – болгарський центр Alfa-Metal. Компанія пропонує курси з підготовки спецназу та снайперської підготовки вартістю близько 4 тисяч євро. Серед клієнтів центр вказує співробітників приватних військових структур, охоронців та спеціалістів корпоративної безпеки.

Відповідно до розвідданих, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські тренувальні майданчики продовжували приймати громадян РФ. Один із співрозмовників стверджував, що росіян могли навчати там навіть у 2025 році.

При цьому Alfa-Metal категорично відкинула звинувачення. Представники центру заявили, що після початку вторгнення не навчали росіян та ніколи не наймали колишніх бійців SAS. Пізніше компанія визнала наявність історичних професійних контактів із російською Alfa Region.

The Telegraph наголошує, що не змогла самостійно підтвердити відомості розвідувального документу. Декілька джерел, пов'язаних із SAS, також поставили інформацію під сумнів, зазначивши, що подібна діяльність суперечила б принципам підрозділу.

Австралійська розвідка продовжує перевірку отриманих даних. Результати розслідування можуть бути передані партнерам альянсу "П'ять очей", включаючи Великобританію та США.

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