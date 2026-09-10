Разведка раскрыла шокирующие детали: кто на Западе подготавливал россиян к войне против Украины

Бывшие военнослужащие западных спецподразделений могли обучать граждан России боевой подготовке, в том числе навыкам, которые потенциально могли использоваться на войне против Украины. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на разведывательную записку, подготовленную для австралийской разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В документе утверждается с высокой степенью уверенности, что россияне могли проходить подготовку в европейских тренировочных центрах. Среди возможных инструкторов упоминаются ветераны британской Специальной воздушной службы SAS.

Информация была собрана после бесед с двумя бывшими австралийскими спецназовцами и действующим резервистом. По их словам, им предлагали работу инструкторами в лагерях на территории Болгарии и Сербии, где среди клиентов якобы были россияне.

В числе упомянутых объектов – болгарский центр Alfa-Metal. Компания предлагает курсы по подготовке спецназа и снайперской подготовке стоимостью около 4 тысяч евро. Среди клиентов центр указывает сотрудников частных военных структур, охранников и специалистов корпоративной безопасности.

Согласно разведданным, после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские тренировочные площадки продолжали принимать граждан РФ. Один из собеседников утверждал, что россиян могли обучать там даже в 2025 году.

При этом Alfa-Metal категорически отвергла обвинения. Представители центра заявили, что после начала вторжения не обучали россиян и никогда не нанимали бывших бойцов SAS. Позже компания признала наличие исторических профессиональных контактов с российской Alfa Region.

The Telegraph подчеркивает, что не смогла самостоятельно подтвердить сведения разведывательного документа. Несколько источников, связанных с SAS, также поставили информацию под сомнение, отметив, что подобная деятельность противоречила бы принципам подразделения.

Австралийская разведка продолжает проверку полученных данных. Результаты расследования могут быть переданы партнерам по альянсу "Пять глаз", включая Великобританию и США.

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