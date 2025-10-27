logo_ukra

Розсекречено ім’я мільярдера, який врятував зарплати американських військових

NYT розкрила особу таємного донора, який переказав $130 млн Пентагону під час шатдауну

27 жовтня 2025, 13:39
The New York Times з’ясувала, що анонімні $130 млн, які були спрямовані Пентагону для виплати зарплат військовим під час урядового шатдауну, пожертвував американський мільярдер Тімоті Меллон.

Розсекречено ім’я мільярдера, який врятував зарплати американських військових

Хто таємно виручив американських військових

Меллон — спадкоємець відомої банкірської династії та залізничний магнат, онук колишнього міністра фінансів США Ендрю Меллона. До перемоги Дональда Трампа на виборах він не належав до активних донорів Республіканської партії, однак останніми роками став одним із її найбільших спонсорів, інвестувавши сотні мільйонів доларів у підтримку Трампа та його соратників.

За даними Forbes, статки сім’ї Меллонів оцінюються у $14,1 млрд, а власний капітал бізнесмена — приблизно в $1 млрд. Водночас сам Меллон заперечує це, заявляючи, що "ніколи не був і не буде мільярдером".

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/10/25/us/politics/timothy-mellon-donation-troops.html
