Розсекречено ім’я мільярдера, який врятував зарплати американських військових

The New York Times з’ясувала, що анонімні $130 млн, які були спрямовані Пентагону для виплати зарплат військовим під час урядового шатдауну, пожертвував американський мільярдер Тімоті Меллон.

Хто таємно виручив американських військових

Меллон — спадкоємець відомої банкірської династії та залізничний магнат, онук колишнього міністра фінансів США Ендрю Меллона. До перемоги Дональда Трампа на виборах він не належав до активних донорів Республіканської партії, однак останніми роками став одним із її найбільших спонсорів, інвестувавши сотні мільйонів доларів у підтримку Трампа та його соратників.

За даними Forbes, статки сім’ї Меллонів оцінюються у $14,1 млрд, а власний капітал бізнесмена — приблизно в $1 млрд. Водночас сам Меллон заперечує це, заявляючи, що "ніколи не був і не буде мільярдером".

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов записав відеозвернення до учасниць Українського жіночого конгресу 2025 у Києві.





Відео опублікували на сторінці конгресу, у ньому Буданов розповів про роль жінок у розвідці та дав статистичну оцінку кадрів.

Головне число

За словами начальника розвідки, у ГУР служать понад 1,5 тис. жінок. Цей показник, за його словами, постійно зростає — жінки дедалі активніше долучаються до служби. Де саме служать жінки: Буданов наголосив, що жінки працюють не лише у тилу, а й у оперативних та бойових підрозділах. Він відзначив їхні "потрясаючі результати", професійне зростання і заслужене визнання.



Символіка й меседж

Керівник ГУР згадав символ організації — сову з гострим мечем. Це, за його словами, — образ мудрої і сміливої озброєної жінки, безжальної до ворога.

