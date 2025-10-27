The New York Times выяснила, что анонимные $130 млн, направленные Пентагону для выплаты зарплат военным во время правительственного шатдауна, пожертвовал американский миллиардер Тимоти Меллон.

Кто тайно выручил американских военных

Меллон – наследник известной банкирской династии и железнодорожный магнат, внук бывшего министра финансов США Эндрю Меллона. До победы Дональда Трампа на выборах он не принадлежал к активным донорам Республиканской партии, однако в последние годы стал одним из ее крупнейших спонсоров, инвестировав сотни миллионов долларов в поддержку Трампа и его соратников.

По данным Forbes, состояние семьи Меллонов оценивается в $14,1 млрд, а собственный капитал бизнесмена — примерно в $1 млрд. В то же время сам Меллон отрицает это, заявляя, что "никогда не был и не будет миллиардером".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов записал видеообращение к участницам Украинского женского конгресса 2025 в Киеве.





Видео было опубликовано на странице конгресса, в нем Буданов рассказал о роли женщин в разведке и дал статистическую оценку кадров.

Главное число

По словам начальника разведки, в ГУР служат более 1,5 тыс. женщин. Этот показатель, по его словам, постоянно растет — женщины все активнее приобщаются к службе. Где именно служат женщины Буданов подчеркнул, что женщины работают не только в тылу, но и в оперативных и боевых подразделениях. Он отметил их "потрясающие результаты", профессиональный рост и заслуженное признание.



Символика и месседж

Руководитель ГУР упомянул символ организации – сову с острым мечом. Это, по его словам, образ мудрой и смелой вооруженной женщины, безжалостной к врагу.

