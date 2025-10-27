logo

Главная Новости Общество события Рассекречено имя миллиардера, который спас зарплаты американских военных
commentss НОВОСТИ Все новости

Рассекречено имя миллиардера, который спас зарплаты американских военных

NYT раскрыла личность тайного донора, который перевел $130 млн Пентагона во время шатдауна

27 октября 2025, 13:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

The New York Times выяснила, что анонимные $130 млн, направленные Пентагону для выплаты зарплат военным во время правительственного шатдауна, пожертвовал американский миллиардер Тимоти Меллон.

Рассекречено имя миллиардера, который спас зарплаты американских военных

Кто тайно выручил американских военных

Меллон – наследник известной банкирской династии и железнодорожный магнат, внук бывшего министра финансов США Эндрю Меллона. До победы Дональда Трампа на выборах он не принадлежал к активным донорам Республиканской партии, однако в последние годы стал одним из ее крупнейших спонсоров, инвестировав сотни миллионов долларов в поддержку Трампа и его соратников.

По данным Forbes, состояние семьи Меллонов оценивается в $14,1 млрд, а собственный капитал бизнесмена — примерно в $1 млрд. В то же время сам Меллон отрицает это, заявляя, что "никогда не был и не будет миллиардером".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов записал видеообращение к участницам Украинского женского конгресса 2025 в Киеве.

Видео было опубликовано на странице конгресса, в нем Буданов рассказал о роли женщин в разведке и дал статистическую оценку кадров.
Главное число
По словам начальника разведки, в ГУР служат более 1,5 тыс. женщин. Этот показатель, по его словам, постоянно растет — женщины все активнее приобщаются к службе. Где именно служат женщины Буданов подчеркнул, что женщины работают не только в тылу, но и в оперативных и боевых подразделениях. Он отметил их "потрясающие результаты", профессиональный рост и заслуженное признание.

 Символика и месседж
Руководитель ГУР упомянул символ организации – сову с острым мечом. Это, по его словам, образ мудрой и смелой вооруженной женщины, безжалостной к врагу.



Источник: https://www.nytimes.com/2025/10/25/us/politics/timothy-mellon-donation-troops.html
