Розплата за зраду: загинув екс-гауляйтер Нової Каховки

Вранці 1 жовтня під час атаки дрона постраждав колишній гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Він потрапив до лікарні, де невдовзі помер. Деталями поділився ще один зрадник із Херсонщини – гауляйтер окупованої частини регіону Володимир Сальдо.

Екс-гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Фото: з відкритих джерел

Колишній гауляйтер окупованої Нової Каховки, а тепер голова так званої ради депутатів Леонтьєв нібито зазнав тяжких поранень після ранкової атаки 1 жовтня. Російські пропагандисти пишуть про український важкий ударний дрон "Баба Яга".

За словами Сальдо, спочатку постраждалий перебував у тяжкому стані у лікарні. Проте невдовзі колаборант помер.

"З великою скорботою повідомляю, що Володимир Павлович Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Лікарі боролися до останнього, але врятувати його не вдалось", – написав Володимир Сальдо.

Варто зазначити, що Леонтьєв від початку вторгнення допомагав росіянам. У березні 2022 року він допоміг російським окупантам викрасти мера Берислава Олександра Шаповалова.

У квітні 2022 року він отримав підозру у колабораційній діяльності, а потім – у причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна. Крім того, Леонтьєв заочно отримав 15 років позбавлення волі за звинуваченням у "порушенні законів та звичаїв війни", оскільки наказав російським військовим викрасти та катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.

