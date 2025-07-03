В Луганске взорвали бывшего "мэра-коллаборанта": что известно

3 июля в центре временно оккупированного Луганска прогремел взрыв, в результате которого погиб бывший "мэр" Манолис Пилавов. Он с 2014 года открыто поддерживал самопровозглашенную "ЛНР" и находился в розыске СБУ.

Экс "мэр" Луганска Манолис Пилавов

Как сообщают российские СМИ, около 13:00 по местному времени в самом центре Луганска, по улице Тараса Шевченко, раздался взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере. В результате инцидента один человек погиб. Им оказался бывший "мэр" города Манолис Пилавов. Еще три человека получили ранения.

После взрыва район оцепили вооруженные представители оккупационной администрации. Территорию перекрыли, на месте работают следователи и взрывотехнические эксперты. Оккупационные власти уже возбудили уголовное дело, хотя информация о подозреваемых пока отсутствует.

Официально о смерти бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова не сообщали. Однако распространяется версия о ликвидации Пилавова в результате спецоперации СБУ.

Кто такой Манолис Пилавов

Манолис Пилавов – один из символов пророссийской администрации в Луганске. До 2014 года он был первым заместителем городского головы. После начала российской агрессии, когда действующий мэр Сергей Кравченко выехал на подконтрольную Украине территорию, Пилавов фактически захватил власть в городе.

С 2014 по 2023 год он занимал должность "главы администрации Луганска" под контролем оккупационного режима. В 2019 году Украина наложила на него санкции. Кроме того, Служба безопасности Украины в 2015 году объявила Пилавова в розыск по трем статьям Уголовного кодекса:

— подготовка к насильственному свержению власти

— посягательство на территориальную целостность Украины

— создание террористической организации

В ноябре 2023 года Пилавов неожиданно исчез из публичного пространства. Его заменила чиновница Яна Пащенко, которую сейчас представляют как временную исполняющую обязанности руководителя Луганска.

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