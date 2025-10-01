Расплата за предательство: погиб экс-гауляйтер Новой Каховки

Утром 1 октября во время атаки дрона пострадал бывший гауляйтер Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он попал в больницу, где вскоре скончался. Деталями поделился еще один предатель с Херсонщины – гауляйтер оккупированной части региона Владимир Сальдо.

Экс-гауляйтер Новой Каховки Владимир Леонтьев. Фото: из открытых источников

Бывший гауляйтер оккупированной Новой Каховки, а теперь председатель так называемого совета депутатов Леонтьев якобы получил тяжелые ранения после утренней атаки 1 октября. Российские пропагандисты пишут о украинском тяжелом ударном дроне "Баба Яга".

По словам Сальдо, сначала пострадавший находился в тяжелом состоянии в больнице. Однако вскоре коллаборант умер.

"С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", – написал Владимир Сальдо.

Стоит отметить, Леонтьев с самого начала вторжения помогал россиянам. В марте 2022 года он помог российским оккупантам похитить мэра Берислава Александра Шаповалова.

В апреле 2022 года он получил подозрение в коллаборационной деятельности, а затем – в причастности к похищению журналиста Олега Батурина. Кроме того, Леонтьев заочно получил 15 лет лишения свободы по обвинению в "нарушении законов и обычаев войны", поскольку приказал российским военным похитить и пытать мэра Берислава Александра Шаповалова.

