У народних легендах і сучасних оповідях часто згадується, що відьму можна розпізнати не лише за поглядом чи дивною поведінкою, а й за словами. Езотерики й екстрасенси вважають, що мова відьми має особливу силу – у ній закодовані підказки, які можуть впливати на людину.

Розмова із відьмою: що радять відповідати екстрасенси

1. Несподівані “привітання”

Замість звичайного "добрий день" чи "вітаю", відьма може звертатися інакше:

"О, нарешті ми зустрілися…"

"Я тебе давно чекала".

Такі фрази вводять у стан тривоги та створюють відчуття, ніби зустріч невипадкова.

2. Прокльони під виглядом побажань

За словами екстрасенсів, відьми можуть маскувати негативні установки під звичайні фрази. Наприклад:

"Щоб ти не забув мене!" – замість звичайного прощання.

"Хай тобі буде, як мені" – у цьому може бути приховане бажання передати власні проблеми.

3. Запитання з пасткою

Небезпечними вважають такі звернення:

"Ти мене впізнаєш?"

"Даси мені щось дрібне?"

"Можна я запитаю дорогу?"

Езотерики стверджують: відповідь на такі запитання може стати “згодою” на енергетичний обмін.

4. Фрази про зовнішність і долю

Відьми часто акцентують увагу на чужих очах, волоссі чи руках. Наприклад:

"Очі в тебе не твої…"

"У тебе доля важка, видно відразу".

Такі слова вводять людину в сумніви та роблять більш вразливою до маніпуляцій.

5. Псевдопоради та попередження

Можна почути:

"Не йди сьогодні туди, бо біда буде".

"Тримайся подалі від води – вона тебе не любить".

Подібні фрази звучать як турбота, але часто несуть приховане енергетичне навантаження.

Як реагувати?

Екстрасенси радять:

Не відповідати на провокаційні запитання.

Уникати прямого контакту очима.

Відповідати коротко або взагалі промовчати.

Мати при собі оберіг (хрестик, червону нитку, іконку).

Зрештою, вірити чи ні у силу таких слів – справа особиста. Але варто пам’ятати: зустріч з людиною, яка говорить дивні чи лячні речі, завжди сигнал, що потрібно берегти свій внутрішній спокій і не дозволяти нікому впливати на вашу енергію.

