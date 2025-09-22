Рубрики
У народних легендах і сучасних оповідях часто згадується, що відьму можна розпізнати не лише за поглядом чи дивною поведінкою, а й за словами. Езотерики й екстрасенси вважають, що мова відьми має особливу силу – у ній закодовані підказки, які можуть впливати на людину.
Розмова із відьмою: що радять відповідати екстрасенси
1. Несподівані “привітання”
Замість звичайного "добрий день" чи "вітаю", відьма може звертатися інакше:
"О, нарешті ми зустрілися…"
"Я тебе давно чекала".
Такі фрази вводять у стан тривоги та створюють відчуття, ніби зустріч невипадкова.
2. Прокльони під виглядом побажань
За словами екстрасенсів, відьми можуть маскувати негативні установки під звичайні фрази. Наприклад:
"Щоб ти не забув мене!" – замість звичайного прощання.
"Хай тобі буде, як мені" – у цьому може бути приховане бажання передати власні проблеми.
3. Запитання з пасткою
Небезпечними вважають такі звернення:
"Ти мене впізнаєш?"
"Даси мені щось дрібне?"
"Можна я запитаю дорогу?"
Езотерики стверджують: відповідь на такі запитання може стати “згодою” на енергетичний обмін.
4. Фрази про зовнішність і долю
Відьми часто акцентують увагу на чужих очах, волоссі чи руках. Наприклад:
"Очі в тебе не твої…"
"У тебе доля важка, видно відразу".
Такі слова вводять людину в сумніви та роблять більш вразливою до маніпуляцій.
5. Псевдопоради та попередження
Можна почути:
"Не йди сьогодні туди, бо біда буде".
"Тримайся подалі від води – вона тебе не любить".
Подібні фрази звучать як турбота, але часто несуть приховане енергетичне навантаження.
Екстрасенси радять:
Не відповідати на провокаційні запитання.
Уникати прямого контакту очима.
Відповідати коротко або взагалі промовчати.
Мати при собі оберіг (хрестик, червону нитку, іконку).
Зрештою, вірити чи ні у силу таких слів – справа особиста. Але варто пам’ятати: зустріч з людиною, яка говорить дивні чи лячні речі, завжди сигнал, що потрібно берегти свій внутрішній спокій і не дозволяти нікому впливати на вашу енергію.
