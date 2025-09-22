Рубрики
В народных легендах и современных сказах часто упоминается, что ведьму можно распознать не только по взгляду или странному поведению, но и по словам. Эзотерики и экстрасенсы считают, что язык ведьмы имеет особую силу – в нем закодированы подсказки, которые могут влиять на человека.
Разговор с ведьмой: что советуют отвечать экстрасенсы
1. Неожиданные "приветствия"
Вместо обычного "добрый день" или "здравствуйте", ведьма может обращаться иначе:
"О, наконец-то мы встретились…"
"Я тебя давно ждала".
Такие фразы вводят в состояние тревоги и создают ощущение, будто встреча не случайна.
2. Проклятия под видом пожеланий
По словам экстрасенсов, ведьмы могут маскировать отрицательные установки под обычные фразы. Например:
"Чтобы ты не забыл меня!" – вместо обычного прощания.
"Да будет тебе, как мне" – в этом может быть скрытое желание передать собственные проблемы.
3. Вопрос с ловушкой
Опасными считают следующие обращения:
"Ты меня узнаешь?"
"Дашь мне что-нибудь мелкое?"
"Можно я спрошу дорогу?"
Эзотерики утверждают: ответ на такие вопросы может стать согласием на энергетический обмен.
4. Фразы о внешности и судьбе
Ведьмы часто акцентируют внимание на чужих глазах, волосах или руках. Например:
"Глаза у тебя не твои…"
"У тебя судьба тяжелая, видна сразу".
Такие слова вводят человека в сомнения и делают более уязвимым к манипуляциям.
5. Псевдосоветы и предупреждения
Можно услышать:
"Не иди сегодня туда, потому что беда будет".
"Держись подальше от воды – она тебя не любит".
Подобные фразы звучат как забота, но часто несут скрытую энергетическую нагрузку.
Экстрасенсы советуют:
Не отвечать на провокационные вопросы.
Избегать прямого контакта глазами.
Отвечать коротко или вообще умолчать.
Иметь при себе оберег (крестик, красную нить, иконку).
В конце концов, верить или нет в силу таких слов – дело личное. Но стоит помнить: встреча с человеком, говорящим странные или лечебные вещи, всегда сигнал, что нужно беречь свой внутренний покой и не позволять никому влиять на вашу энергию.
