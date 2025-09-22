В народных легендах и современных сказах часто упоминается, что ведьму можно распознать не только по взгляду или странному поведению, но и по словам. Эзотерики и экстрасенсы считают, что язык ведьмы имеет особую силу – в нем закодированы подсказки, которые могут влиять на человека.

Разговор с ведьмой: что советуют отвечать экстрасенсы

1. Неожиданные "приветствия"

Вместо обычного "добрый день" или "здравствуйте", ведьма может обращаться иначе:

"О, наконец-то мы встретились…"

"Я тебя давно ждала".

Такие фразы вводят в состояние тревоги и создают ощущение, будто встреча не случайна.

2. Проклятия под видом пожеланий

По словам экстрасенсов, ведьмы могут маскировать отрицательные установки под обычные фразы. Например:

"Чтобы ты не забыл меня!" – вместо обычного прощания.

"Да будет тебе, как мне" – в этом может быть скрытое желание передать собственные проблемы.

3. Вопрос с ловушкой

Опасными считают следующие обращения:

"Ты меня узнаешь?"

"Дашь мне что-нибудь мелкое?"

"Можно я спрошу дорогу?"

Эзотерики утверждают: ответ на такие вопросы может стать согласием на энергетический обмен.

4. Фразы о внешности и судьбе

Ведьмы часто акцентируют внимание на чужих глазах, волосах или руках. Например:

"Глаза у тебя не твои…"

"У тебя судьба тяжелая, видна сразу".

Такие слова вводят человека в сомнения и делают более уязвимым к манипуляциям.

5. Псевдосоветы и предупреждения

Можно услышать:

"Не иди сегодня туда, потому что беда будет".

"Держись подальше от воды – она тебя не любит".

Подобные фразы звучат как забота, но часто несут скрытую энергетическую нагрузку.

Как реагировать?

Экстрасенсы советуют:

Не отвечать на провокационные вопросы.

Избегать прямого контакта глазами.

Отвечать коротко или вообще умолчать.

Иметь при себе оберег (крестик, красную нить, иконку).

В конце концов, верить или нет в силу таких слов – дело личное. Но стоит помнить: встреча с человеком, говорящим странные или лечебные вещи, всегда сигнал, что нужно беречь свой внутренний покой и не позволять никому влиять на вашу энергию.

