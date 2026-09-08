Розлучення через "Дію": скільки коштує і хто з українців не зможе розірвати шлюб онлайн

В Україні з початку вересня запрацював сервіс онлайн-розірвання шлюбу в застосунку "Дія". Тепер подружжя, яке має спільну згоду на розлучення, може оформити процедуру дистанційно без особистого звернення до відділу ДРАЦС.

Як працює розлучення через "Дію"

Для розлучення онлайн один з подружжя створює заяву в "Дії", після чого другий партнер має підтвердити її у своєму застосунку. На це відводиться 12 годин. Якщо заяву відхилять, до ДРАЦС її не передадуть. Після підтвердження система автоматично перевіряє необхідну інформацію в державних реєстрах.

Якщо всі умови виконані, шлюб розривається через місяць. Водночас подружжя може змінити рішення та відкликати заяву. Зробити це потрібно не пізніше ніж за чотири години до запланованої відеоконференції.

Скільки коштує розлучення через "Дію"

Вартість онлайн-розірвання шлюбу становить 2871,50 гривень. Цю суму одним платежем сплачує той з подружжя, хто ініціює розлучення. У вартість входять державне мито та доставка свідоцтв про розірвання шлюбу. Перевірка даних відбувається автоматично через державні реєстри з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних.

Хто не зможе розлучитися онлайн

Сервіс має низку обмежень. Скористатися ним можна лише за взаємної згоди подружжя. Якщо один з партнерів не погоджується на розірвання шлюбу, онлайн-процедура неможлива. Також через "Дію" не можна розлучитися подружжю, яке має спільних неповнолітніх дітей. У такому випадку шлюб розривається в судовому порядку.

Для громадян, які не користуються застосунком "Дія", залишається традиційний спосіб, тобто особисте звернення до відділу ДРАЦС.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мінцифри назвало найпопулярнішу послугу в застосунку "Дія".