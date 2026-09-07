Понад 2,5 млн запитів: Мінцифри назвало найпопулярнішу послугу в застосунку "Дія"

Мобільний застосунок "Дія" у 2026 році залишається одним з головних інструментів для вирішення повсякденних державних питань без відвідування установ. За перші сім місяців року українці найчастіше замовляли документи та довідки, сплачували штрафи за порушення ПДР, користувалися соціальними сервісами та сплачували податки.

Найпопулярніші послуги "Дії" у 2026 році

На запит порталу "Коментарі", Міністерство цифрової трансформації надіслало відповідь про статистику використання застосунку "Дія" за період з 1 січня до 1 серпня 2026 року. Найпопулярнішою послугою в смартфоні став витяг про місце проживання, якою скористалися понад 2,5 мільйона разів. Також у високому попиті залишаються пенсійні та страхові довідки ОК-5 та ОК-7.

ТОП-10 найпопулярніших послуг у застосунку "Дія"

1. Витяг про місце проживання — 2 533 901

2. Довідка ОК-5 — 2 289 840

3. Штрафи за порушення ПДР — 1 677 466

4. Довідка ОК-7 — 1 623 677

5. Скринінг здоровʼя — 1 436 012

6. Податки ФОП — 1 275 636

7. Витяг про несудимість — 1 129 225

8. Ветеранський спорт — 754 703

9. Заява на витяг РНОКПП — 314 685

10. Перереєстрація транспортного засобу — 299 068

Загалом десять найпопулярніших послуг у мобільному застосунку забезпечили понад 13,3 млн операцій за сім місяців 2026 року.

Статистика показує, що українці використовують "Дію" насамперед для конкретних і регулярних потреб: отримання документів, підтвердження соціальних даних, сплати штрафів і податків. Саме перенесення таких процедур у смартфон поступово робить взаємодію громадян із державою швидшою та менш залежною від фізичного відвідування установ.