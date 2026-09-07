Понад 2,5 млн запитів: Мінцифри назвало найпопулярнішу послугу в застосунку "Дія"

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Slava Kot
Мобільний застосунок "Дія" у 2026 році залишається одним з головних інструментів для вирішення повсякденних державних питань без відвідування установ. За перші сім місяців року українці найчастіше замовляли документи та довідки, сплачували штрафи за порушення ПДР, користувалися соціальними сервісами та сплачували податки.
Найпопулярніші послуги "Дії" у 2026 році
На запит порталу "Коментарі", Міністерство цифрової трансформації надіслало відповідь про статистику використання застосунку "Дія" за період з 1 січня до 1 серпня 2026 року. Найпопулярнішою послугою в смартфоні став витяг про місце проживання, якою скористалися понад 2,5 мільйона разів. Також у високому попиті залишаються пенсійні та страхові довідки ОК-5 та ОК-7.
Загалом десять найпопулярніших послуг у мобільному застосунку забезпечили понад 13,3 млн операцій за сім місяців 2026 року.
Статистика показує, що українці використовують "Дію" насамперед для конкретних і регулярних потреб: отримання документів, підтвердження соціальних даних, сплати штрафів і податків. Саме перенесення таких процедур у смартфон поступово робить взаємодію громадян із державою швидшою та менш залежною від фізичного відвідування установ.