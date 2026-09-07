Более 2,5 млн запросов: Минцифры назвало самую популярную услугу в приложении "Дия"

Мобильное приложение "Дия" в 2026 году остается одним из главных инструментов для решения повседневных государственных вопросов без посещения учреждений. За первые семь месяцев года украинцы чаще заказывали документы и справки, платили штрафы за нарушение ПДД, пользовались социальными сервисами и платили налоги.

Самые популярные услуги "Дии" в 2026 году

По запросу портала "Комментарии", Министерство цифровой трансформации направило ответ о статистике использования приложения "Дия" за период с 1 января по 1 августа 2026 года. Самой популярной услугой в смартфоне стала выписка о месте жительства, которой воспользовались более 2,5 миллиона раз. Также в высоких спросах остаются пенсионные и страховые справки ОК-5 и ОК-7.

ТОП-10 самых популярных услуг в приложении "Дия"

1. Выписка о месте жительства – 2 533 901

2. Справка ОК-5 – 2 289 840

3. Штрафы за нарушение ПДД – 1 677 466

4. Справка ОК-7 – 1 623 677

5. Скрининг здоровья – 1 436 012

6. Налоги ФЛП – 1 275 636

7. Документ о несудимости – 1 129 225

8. Ветеранский спорт – 754 703

9. Заявление на РНОКПП – 314 685

10. Перерегистрация транспортного средства – 299 068

В общей сложности десять самых популярных услуг в мобильном приложении обеспечили более 13,3 млн операций за семь месяцев 2026 года.

Статистика показывает, что украинцы используют "Дия" прежде всего для конкретных и регулярных потребностей: получение документов, подтверждение социальных данных, уплаты штрафов и налогов. Именно перенос таких процедур в смартфон постепенно делает взаимодействие граждан с государством более быстрым и менее зависимым от физического посещения учреждений.