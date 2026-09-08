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Развод через "Дию": сколько стоит и кто из украинцев не сможет расторгнуть брак онлайн

Развод через "Дию" стоит 2871,50 гривен. Как оформить брак онлайн и кому воспользоваться новой услугой не получится.

8 сентября 2026, 20:10
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Slava Kot

В Украине с начала сентября заработал сервис онлайн-разрыва брака в приложении "Дия". Теперь супруги, имеющие общее согласие на развод, могут оформить процедуру дистанционно без личного обращения в отдел ДРАЦС.

Развод через "Дию": сколько стоит и кто из украинцев не сможет расторгнуть брак онлайн

Как работает развод через "Дию"

Для развода онлайн один из супругов создает заявление в "Дии", после чего второй партнер должен подтвердить его в своем приложении. На это отводится 12 часов. Если заявление отклонят, в ДРАЦС его не передадут. После подтверждения система автоматически проверяет необходимую информацию в государственных реестрах.

Если все условия исполнены, брак расторгается через месяц. В то же время супруги могут изменить решение и отозвать заявление. Сделать это нужно не позднее чем за четыре часа до запланированной видеоконференции.

Сколько стоит развод из-за "Дии"

Стоимость онлайн-разрыва брака составляет 2871,50 гривен. Эту сумму одним платежом платит тот супруг, кто инициирует развод. В стоимость входят государственная пошлина и доставка свидетельств о расторжении брака. Проверка данных осуществляется автоматически через государственные реестры с соблюдением требований защиты персональных данных.

Кто не сможет расстаться онлайн

Сервис имеет ряд ограничений. Воспользоваться им можно только при взаимном согласии супругов. Если один из партнеров не соглашается на расторжение брака, онлайн-процедура невозможна. Также из-за "Дии" нельзя расстаться супругам, имеющим общих несовершеннолетних детей. В таком случае брак разрывается в судебном порядке.

Для граждан, не пользующихся приложением "Дия", остается традиционный способ, то есть личное обращение в отдел ДРАЦС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минцифры назвало самую популярную услугу в приложении "Дия".



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