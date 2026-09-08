Развод через "Дию": сколько стоит и кто из украинцев не сможет расторгнуть брак онлайн

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Slava Kot
В Украине с начала сентября заработал сервис онлайн-разрыва брака в приложении "Дия". Теперь супруги, имеющие общее согласие на развод, могут оформить процедуру дистанционно без личного обращения в отдел ДРАЦС.
Как работает развод через "Дию"
Для развода онлайн один из супругов создает заявление в "Дии", после чего второй партнер должен подтвердить его в своем приложении. На это отводится 12 часов. Если заявление отклонят, в ДРАЦС его не передадут. После подтверждения система автоматически проверяет необходимую информацию в государственных реестрах.
Если все условия исполнены, брак расторгается через месяц. В то же время супруги могут изменить решение и отозвать заявление. Сделать это нужно не позднее чем за четыре часа до запланированной видеоконференции.
Стоимость онлайн-разрыва брака составляет 2871,50 гривен. Эту сумму одним платежом платит тот супруг, кто инициирует развод. В стоимость входят государственная пошлина и доставка свидетельств о расторжении брака. Проверка данных осуществляется автоматически через государственные реестры с соблюдением требований защиты персональных данных.
Сервис имеет ряд ограничений. Воспользоваться им можно только при взаимном согласии супругов. Если один из партнеров не соглашается на расторжение брака, онлайн-процедура невозможна. Также из-за "Дии" нельзя расстаться супругам, имеющим общих несовершеннолетних детей. В таком случае брак разрывается в судебном порядке.
Для граждан, не пользующихся приложением "Дия", остается традиционный способ, то есть личное обращение в отдел ДРАЦС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минцифры назвало самую популярную услугу в приложении "Дия".