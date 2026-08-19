Російські Z-блогери б'ють на сполох через призначення Євгена Хмари міністром оборони України

Російська пропаганда бурхливо відреагувала на кадрові зміни в керівництві Міністерства оборони України, назвавши нового очільника відомства Євгенія Хмару "терористом" через його успішний досвід проведення складних технологічних та військових операцій.

Євгеній Хмара

Призначення нового керівника оборонного відомства України викликало хвилю занепокоєння та агресивної риторики у середовищі російських військових пропагандистів. Зокрема, так званий Z-блогер Євген Піддубний випустив допис, у якому звинуватив майбутнього міністра у використанні радикальних методів ведення війни.

"Новым главой Минобороны Украины может стать Евгений Хмара, — зазначає представник кремлівської пропаганди, висловлюючи незадоволення рішенням українського лідера, — соответствующее представление о назначении внесено Зеленским на голосование в Верховную Раду".

Особливе занепокоєння у ворожих медіа викликає бекграунд Хмари, який тривалий час працював у структурах Служби безпеки України та очолював Центр спеціальних операцій "А". Російський пропагандист цитує слова Президента України про те, що кандидат має унікальні знання у сфері передових військових технологій, проте одразу ж намагається викривити цей факт у звичному для РФ стилі.

"Хмара обладает огромным и во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических операций, — цитує Піддубний українське керівництво, додаючи власні пропагандистські звинувачення, — опытом чего? Ответ – карательных операций в Донбассе и терактов на территории России".

У своєму дописі блогер-окупант фактично визнав високу ефективність українських спецслужб, приписавши Хмарі координацію ударів по російських стратегічних аеродромах у межах операції "Павутина", вибухи на Кримському мосту та інші резонансні ліквідації. Наостанок пропагандист резюмував, що за такого керівництва Міністерство оборони України остаточно закріпить за собою статус структури, яка нібито діє виключно за межами традиційних правил ведення війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла та ще 21 депутат відмовилися підтримати призначення нового очільника Міністерства оборони України Євгенія Хмару, назвавши поточні процеси в парламенті "часовою петлею" та висловивши скептицизм щодо тривалості перебування новопризначеного урядовця на посаді.