Российская пропаганда бурно отреагировала на кадровые изменения в руководстве Министерства обороны Украины, назвав нового главу ведомства Евгения Хмару "террористом" из-за его успешного опыта проведения сложных технологических и военных операций.

Евгений Хмара

Назначение нового руководителя оборонного ведомства Украины вызвало волну обеспокоенности и агрессивной риторики в среде российских военных пропагандистов. В частности, так называемый Z-блогер Евгений Поддубный выпустил сообщение, в котором обвинил будущего министра в использовании радикальных методов ведения войны .

"Новым главой Минобороны Украины может стать Евгений Хмара, — отмечает представитель кремлевской пропаганды, выражая недовольство решением украинского лидера, — соответствующее представление о назначении внесено Зеленским на голосование в Верховную Раду".

Особую обеспокоенность во вражеских медиа вызывает бэкграунд Хмары, который длительное время работал в структурах Службы безопасности Украины и возглавлял Центр специальных операций "А". Российский пропагандист цитирует слова Президента Украины о том, что у кандидата есть уникальные знания в сфере передовых военных технологий, однако сразу же пытается исказить этот факт в привычном для РФ стиле.

"Хмара обладает огромным и во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических операций, — цитирует Поддубный руководство, добавляя собственные пропагандистские обвинения, — опытом чего? Ответ – карательных операций на Донбассе и терактов на территории России".

В своем сообщении блогер-оккупант фактически признал высокую эффективность украинских спецслужб, приписав Хмаре координацию ударов по российским стратегическим аэродромам в рамках операции "Паутина", взрывы на Крымском мосту и другие резонансные ликвидации. В заключение пропагандист резюмировал, что при таком руководстве Министерство обороны Украины окончательно закрепит за собой статус структуры, которая якобы действует исключительно за пределами традиционных правил ведения войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая и еще 21 депутат отказались поддержать назначение нового главы Министерства обороны Украины Евгения Хмару, назвав текущие процессы в парламенте "временной петлей" и выразив скептицизм о продолжительности пребывания новоназначенного чиновника в должности.