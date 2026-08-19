Мар'яна Безугла про Хмару: «Може протримається більше, ніж пів року»

Народна депутатка Мар'яна Безугла та ще 21 депутат відмовилися підтримати призначення нового очільника Міністерства оборони України Євгенія Хмару, назвавши поточні процеси в парламенті "часовою петлею" та висловивши скептицизм щодо тривалості перебування новопризначеного урядовця на посаді.

Євгеній Хмара

Верховна Рада України затвердила Євгенія Хмару на посаді керівника оборонного відомства. Рішення було ухвалене конституційною більшістю голосів, проте позиція депутатського корпусу виявилася неоднорідною. Своє бачення цієї кадрової зміни публічно висловила представниця профільного комітету Мар'яна Безугла, яка вирішила не підтримувати цю кандидатуру.

"ВРУ проголосувала за Євгена Хмару конституційною більшістю у 312 голосів, — констатувала нардепка, порівнюючи цей результат із голосуваннями за попередніх міністрів, — тобто більше ніж 300. Я не голосувала. Нагадаю, свого часу за Умєрова проголосували 338 народних депутатів".

На думку політикині, часта ротація топпосадовців свідчить про те, що законодавчий орган країни дедалі сильніше занурюється у замкнене коло кадрові рішень.

Попри особисте незадоволення ходом призначення, депутатка підкреслила, що специфіка її діяльності зобов'язує до комунікації з керівництвом відомства, та висловила сподівання на позитивні зміни в оборонній сфері.

"Тепер змушена буду працювати з новим міністром оборони, — зазначила Безугла, окреслюючи свої очікування від менеджменту новообраного урядовця, — і залишається щиро побажати йому успіхів. Хочу виявитися неправою, і він покаже високу якість управління та протримається більше, ніж пів року?"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна працює над комплексним рішенням щодо подальшої мобілізації, яке має враховувати не лише потребу армії в особовому складі, а й умови служби, підготовку військових та забезпечення підрозділів. Про це заявив новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу у Верховній Раді.