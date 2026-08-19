Мар'яна Безугла про Хмару: «Може протримається більше, ніж пів року»

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Недилько Ксения
Народна депутатка Мар'яна Безугла та ще 21 депутат відмовилися підтримати призначення нового очільника Міністерства оборони України Євгенія Хмару, назвавши поточні процеси в парламенті "часовою петлею" та висловивши скептицизм щодо тривалості перебування новопризначеного урядовця на посаді.
Євгеній Хмара
Верховна Рада України затвердила Євгенія Хмару на посаді керівника оборонного відомства. Рішення було ухвалене конституційною більшістю голосів, проте позиція депутатського корпусу виявилася неоднорідною. Своє бачення цієї кадрової зміни публічно висловила представниця профільного комітету Мар'яна Безугла, яка вирішила не підтримувати цю кандидатуру.
На думку політикині, часта ротація топпосадовців свідчить про те, що законодавчий орган країни дедалі сильніше занурюється у замкнене коло кадрові рішень.
Попри особисте незадоволення ходом призначення, депутатка підкреслила, що специфіка її діяльності зобов'язує до комунікації з керівництвом відомства, та висловила сподівання на позитивні зміни в оборонній сфері.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна працює над комплексним рішенням щодо подальшої мобілізації, яке має враховувати не лише потребу армії в особовому складі, а й умови служби, підготовку військових та забезпечення підрозділів. Про це заявив новопризначений міністр оборони Євгеній Хмара під час виступу у Верховній Раді.