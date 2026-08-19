Марьяна Безуглая о Хмаре: «Может продержится более полугода»

Народный депутат Марьяна Безуглая и еще 21 депутат отказались поддержать назначение нового главы Министерства обороны Украины Евгения Хмары, назвав текущие процессы в парламенте "временной петлей" и выразив скептицизм относительно продолжительности пребывания новоназначенного чиновника в должности.

Евгений Хмара

Верховная Рада Украины утвердила Евгения Хмару в должности руководителя оборонного ведомства. Решение было принято конституционным большинством голосов, однако позиция депутатского корпуса оказалась неоднородной. Свое видение этой кадровой смены публично выразила представительница профильного комитета Марьяна Безуглая, решившая не поддерживать эту кандидатуру.

"ВРУ проголосовала за Евгения Хмару конституционным большинством в 312 голосов, — констатировала нардепка, сравнивая этот результат с голосованиями за предыдущих министров, — то есть более 300. Я не голосовала. Напомню, в свое время за Умерова проголосовали 338 народных депутатов".

По мнению политики, частая ротация топ-чиновников свидетельствует о том, что законодательный орган страны все сильнее погружается в замкнутый круг кадровых решений.

Несмотря на личное недовольство ходом назначения, депутат подчеркнула, что специфика ее деятельности обязывает к коммуникации с руководством ведомства, и выразила надежду на позитивные изменения в оборонной сфере.

"Теперь буду вынуждена работать с новым министром обороны, — отметила Безуглая, очерчивая свои ожидания от менеджмента новоизбранного чиновника, — и остается искренне пожелать ему успехов. Хочу оказаться неправой, и он покажет высокое качество управления и продержится более полугода?"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина работает над комплексным решением по дальнейшей мобилизации, которое должно учитывать не только потребность армии в личном составе, но и условия службы, подготовку военных и обеспечение подразделений. Об этом заявил новый министр обороны Евгений Хмара во время выступления в Верховной Раде.