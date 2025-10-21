Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»: деталі

Після дводенної паузи офіційна Москва почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. Одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який нагадав про домовленості Путіна і ТРампа на Алясці. В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає "нас обманули". Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп "кидалово" і дисонує з попередньою стратегією "не посваритися з Трампом за будь-яку ціну". Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало "Первое слово дорожче второго". Рубіо, на жаль не знає, що "первое слово сьела корова", — зазначив політолог.

Вадим Денисенко зазначає, якщо ж говорити серйозно, то поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.

Експерт переконаний, що зірвати зустріч у Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном – не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі-рішення про ядерну зброю чи щось подібне.

"Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів – Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче. Гойдалки починають свій рух. Ну, а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей про консультації нема", – зазначив політолог.

