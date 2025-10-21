Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Після дводенної паузи офіційна Москва почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. Одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який нагадав про домовленості Путіна і ТРампа на Алясці. В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає "нас обманули". Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Вадим Денисенко зазначає, якщо ж говорити серйозно, то поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Експерт переконаний, що зірвати зустріч у Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном – не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі-рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чим закінчилися переговори Зеленського та Трампа: чи може спрацювати план США.