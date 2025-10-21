Россияне начали срывать Будапешт под лозунгом «Нас обманули»: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
После двухдневной паузы официальная Москва начала исключать предложения Трампа об остановке войны по линии фронта. Одновременно выступили Песков, заявивший, что позиция РФ неизменна и заместитель Лаврова Рябков, напомнивший о договоренностях Путина и ТРампа на Аляске. В переводе на человеческий язык он сказал: в Анкоридже мы договорились, что Трамп давит на Украину, чтобы та вышла из Донбасса. И на это согласился Путин. А сейчас происходит то, что Путин называет нас обманули. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Вадим Денисенко отмечает, если говорить серьезно, то пока выглядит так, что россияне будут стараться аккуратно спрыгнуть с темы Украины. Именно поэтому Песков достал, как черт из табакерки, тему Ирана, которая будто бы еще не исчерпана. Наверное, сейчас начнут вытягиваться и другие карты.
Эксперт уверен, что сорвать встречу в Будапеште Путин боится. Подписываться под линией фронта как границей – не хочет. Поэтому будет предлагать какие-то квази решения о ядерном оружии или что-то подобное.
