Россияне начали срывать Будапешт под лозунгом «Нас обманули»: детали

После двухдневной паузы официальная Москва начала исключать предложения Трампа об остановке войны по линии фронта. Одновременно выступили Песков, заявивший, что позиция РФ неизменна и заместитель Лаврова Рябков, напомнивший о договоренностях Путина и ТРампа на Аляске. В переводе на человеческий язык он сказал: в Анкоридже мы договорились, что Трамп давит на Украину, чтобы та вышла из Донбасса. И на это согласился Путин. А сейчас происходит то, что Путин называет нас обманули. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Похоже, это рамка переговорной и коммуникационной стратегии РФ перед Будапештом, если он состоится. Отдельно стоит обратить внимание на то, что в переговорах с Трампом это довольно странная стратегия, потому что она базируется на тезисе, что Трамп "кидалово" и диссонирует с предыдущей стратегией "не ссориться с Трампом любой ценой". Поэтому, наверное, следует ждать каких-то долгих изнурительных переговоров, где Лавров, как дятел, будет говорить Рубио о том, что в детской поговорке звучало "Первое слово дороже второго". Рубио, к сожалению, не знает, что "первое слово села корова", — отметил политолог.

Вадим Денисенко отмечает, если говорить серьезно, то пока выглядит так, что россияне будут стараться аккуратно спрыгнуть с темы Украины. Именно поэтому Песков достал, как черт из табакерки, тему Ирана, которая будто бы еще не исчерпана. Наверное, сейчас начнут вытягиваться и другие карты.

Эксперт уверен, что сорвать встречу в Будапеште Путин боится. Подписываться под линией фронта как границей – не хочет. Поэтому будет предлагать какие-то квази решения о ядерном оружии или что-то подобное.

"Что скажут в Вашингтоне, пока сказать сложно. Из плюсов – Будапешт готовит Рубио, а не Виткоф. Поехать в Будапешт без какого-либо результата Трампа не нужно. Нажать на Украину, чтобы мы вышли из Донбасса, Трамп не может и не захочет. Качели начинают свое движение. Ну а нам крайне важно добиться того, чтобы американская сторона консультировалась с нами по ходу этих переговоров с россиянами. Пока, как я понимаю, таких четких договоренностей о консультациях нет", – отметил политолог.

