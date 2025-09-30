Росіяни отримували українські паспорти: хто їм допомагав у цьому

Радник одного з департаментів МЗС України з використанням свого службового становища організував схему оформлення паспортів громадянина України для росіян. Вони могли використовувати ці документи для незаконного перетину державного кордону України як на в’їзд, так і на виїзд, а також для можливого отримання соціальних пільг у країнах Західної Європи. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Нацполіції України.

Чиновник МЗС України допомагав росіянам отримати паспорт громадянина України

Викрили схему слідчі Національної поліції України спільно зі співробітниками СБУ у співпраці з Міністерством закордонних справ України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці з’ясували, що у квітні-липні 2022 року, перебуваючи на посаді другого секретаря з консульських питань Посольства України в одній із європейських країн, посадовець оформлював громадянам росії українське громадянство з подальшим отриманням закордонного паспорта.

Наразі встановлено вісьмох осіб, які скористалися "допомогою" посадовця та отримали українські паспорти.

Під час обшуків у фігуранта вилучено низку речових доказів.

Слідчі вже повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Наглядовій Раді НЕК "Укренерго" один з членів замішений у секс-скандалі з неповнолітньою. Що про це відомо детально – читайте за посиланням.