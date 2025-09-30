Россияне получали украинские паспорта: кто им помогал в этом

Советник одного из департаментов МИД Украины с использованием своего служебного положения организовал схему оформления паспортов гражданина Украины для россиян. Они могли использовать эти документы для незаконного пересечения государственной границы Украины как на въезд, так и на выезд, а также возможного получения социальных льгот в странах Западной Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции Украины.

Чиновник МИД Украины помогал россиянам получить паспорт гражданина Украинны

Разоблачили схему следователи Национальной полиции Украины совместно с сотрудниками СБУ в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Правоохранители выяснили, что в апреле-июле 2022 года, будучи в должности второго секретаря по консульским вопросам Посольства Украины в одной из европейских стран, чиновник оформлял гражданам России украинское гражданство с последующим получением загранпаспорта.

В настоящее время установлены восемь человек, которые воспользовались "помощью" чиновника и получили украинские паспорта.

Во время обысков у фигуранта изъят ряд вещественных доказательств.

Следователи уже сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

