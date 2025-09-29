Секс-скандал із членом Наглядової Ради «Укренерго» може дорого коштувати іміджу України

У середині вересня Україну сколихнула новина про сексуальну експлуатацію дітей двома іноземцями. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, було висунуто звинувачення 33-річному та 55-річному іноземцям, які кілька місяців перебували на території України.

Єппе Кофод. Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Слідством встановлено, що 33-річний та 55-річний чоловік протягом кількох місяців, перебуваючи на території України, підшукували дітей із малозабезпечених сімей. Користуючись їхнім складним матеріальним становищем, платили 150–200 євро для подальшої сексуальної експлуатації. Крім того, вони чинили щодо дітей розпусні дії, які фіксувалися на мобільні телефони, після чого поширювали виготовлені матеріали в Інтернеті. Повідомлення про підозру надіслано до компетентного органу держави, резидентами якої є зазначені іноземці. Їм загрожує до 15 років ув'язнення", – повідомляється в Офісі Генпрокурора.

На жаль, останнім часом, це не поодинокі випадки, і зумовлені вони війною та соціально-економічним становищем у країні.

Але особливу увагу привертає ситуація, коли у Наглядовій раді такої серйозної структури як "Укренерго" виявився іноземний чиновник, у біографії якого також присутній секс-скандал за участю неповнолітньої.

Відбором кандидатів до Наглядової ради займалася рекрутингова структура Korn Ferry, робота якої оплачувалася коштами ЄБРР.

За наявними даними, рекрутингова компанія розглядала 30 кандидатів, з яких було відібрано для подання Номінаційному комітету п'ять осіб.

Єппе Себастьян Кофод

Клаус-Дітер Борхардт

Альберто Поточніг

Луїджі де Францискі

Марина Петров

Також було відібрано п'ятьох кандидатів другого пріоритету:

Тааві Рійвас

Патрік Грейхен

Міррабель Ейрс

Жан-Мішель Обертен

Шевки Аджунер.

Серед вимог до кандидатів: доброчесність та бездоганна ділова репутація.

Однак в інформації про Єппе Кофода були представлені лише такі дані:

“2000-2013 – Соціал-демократична парламентська група, заступник голови, речник з питань закордонних справ.

2014-1019 – Європейський форум з відновлюваних джерел енергії, президент та віце-президент.

2014-2019 – Данська соціал-демократична група, голова. Заступник глави.

2014-2019 – Європейський Парламент, член Парламенту.

2016-2019 – S&D Group, віце-президент.

2021-2021 – Фонд "Нова демократія", посол з питань клімату.

2019–2022 – Міністерство закордонних справ Данії, Міністр закордонних справ.

2023 – нині – КофодГлобал, головний виконавчий директор та виконавчий стратегічний радник.

2023 – нині – Рада лідерів з енергетичної безпеки Європейської ініціативи з енергетичної безпеки.

У біографічній довідці зазначалося:

"Наприкінці 2022 року Кофод пішов у відставку з посади Міністра закордонних справ Данії, а згодом заснував власну консалтингову компанію. В даний час працює як генеральний директор та надає консультаційні послуги на основі аналізу даних, включаючи проекти на державному рівні та розробку стратегій для приватних компаній. Як колишній міністр закордонних справ та провідний член Європейського парламенту та парламенту Данії, він має понад 25 років досвіду роботи в дипломатичній сфері ЄС, глибоке розуміння енергетичного ринку та регулювання, потужну мережу зв'язків у міжнародній, європейській та національній політиці. Його експертиза в ЄС охоплює енергетичне регулювання, зовнішню політику, геополітику, національну безпеку, торговельну політику, перехід до відновлюваної енергетики, інноваційні технології та розвиток бізнесу".

Як видно, інформації про проблемний факт біографії не було представлено.

При цьому в данських та європейських медіа та соціальних мережах протягом багатьох років відбувається дискусія про те, які події відбулися за участю Кофода у 2008 році.

"У 2008 році міністр закордонних справ Єппе Кофод, тоді 34-річний депутат датського парламенту та представник соціал-демократів із закордонних справ, вибачився після того, як з'ясувалося, що він вступив у статевий зв'язок із 15-річною дівчиною зі своєї партії. Хоча він не вчинив жодного злочину, оскільки у Данії вік статевої згоди становить 15 років, Кофод пішов у відставку зі своєї посади. Однак ця справа не зашкодила його кар'єрі; згодом він став депутатом Європейського парламенту, а минулого року був призначений міністром закордонних справ. Однак через 12 років Кофод знову зіткнувся з критикою, оскільки Данія опинилася в центрі дебатів про домагання з боку чоловіків, які займають керівні посади…", — повідомляло Politico.

Цей випадок широко висвітлювався у Європі. Так, німецьке видання Saarbruecker Zeitung повідомляло:

"Хоча статева зрілість у датчан настає у 15 років, керівництво партії швидко з цим впоралося: Кофод був змушений піти з усіх партійних постів та піти на лікарняний. "Просто неприйнятно, що батьки відправляють своїх дітей на наші курси і не почуваються в безпеці", — заявив лідер парламентської фракції Карстен Хансен, виправдовуючи жорстку позицію щодо сексуального злочинця. Представники партії Juso вказали на "христально чіткі" внутрішні правила, згідно з якими секс між викладачами та студентами на партійних семінарах заборонено. Секс між студентами дозволено лише з презервативом, і спікер цього правила теж не дотримувався".

Данські соціальні мережі при цьому були сповнені жахливих подробиць цієї події:

"Єппе Кофод: Позбавив цноти 15-річну дівчинку і втік", повідомляє одне з джерел у своєму пості датською мовою:

Цитуємо його: "Ви трохи шоковані всіма політиками-педофілами… яких ми обрали до парламенту та міських рад, щоб вони відстоювали наші спільні інтереси. Не знаю, чи політики відображають інтереси населення. Або політика просто приваблює людей, які більш морально розбещені, ніж більшість. На останнє можна сподіватися. У своєму першому огляді "політиків-дітолюбів" я забув про соціал-демократа Єппе Кофода, який пізніше отримав прізвисько Кнеппе Кофод… Ви мрієте про те, щоб вас позбавив невинності п'яний соціал-демократ середніх років у спартанській студентській кімнаті? …Такою була жахлива реальність для 15-річної дівчини-підлітка після нічної зустрічі з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом. У березні 2008 року данці насолоджуються заслуженими великодніми канікулами. У коледжі Есбьєрга 200 юнаків та дівчат зібралися на "курс соціал-демократії". Один із викладачів — досвідчений політик Єппе Кофод, який на той час уже 10 років був членом датського парламенту… Єппе Кофод приїжджає до коледжу та реєструється у своїй кімнаті. Потім він навчає недосвідчених молодих людей, котрі слухають свого великого політичного кумира. "Ми рівнялися на нього і покладали на нього великі надії", — говорить один із юних учасників курсу. Політик із датського парламенту Єппе Кофод закінчує лекцію і зустрічається з нинішнім мером Фредерісії Якобом Б'єррегордом у барі за келихом червоного вина. Якоб Б'єррегорд залишає свого колегу, який одразу кидається до бару з пивом. Молодь стікається до 34-річного Єппе Кофода, який швидко піднімає рівень алкоголю і розжарює атмосферу вечірки. Між трьома та чотирма годинами дня Єппе Кофод запрошує до себе в номер зовсім юну дівчину-підлітка. Досвідчений політик, який старший за неї більш ніж удвічі, займається з нею сексом. Виявляється, це, можливо, її перший статевий акт. Єппе Кофод поводиться необережно і не використовує презерватив, спокушаючи дівчину-підлітка.

Присутні запідозрили недобре, і серед студентів почали поширюватися чутки про те, що парламентський політик спить із зовсім юною дівчиною. Шестеро молодих людей люто шукають Єппе Кофода і знаходять у його номері. Політик відчиняє двері, прикриваючи свої інтимні місця лише коротким рушником. Молодь люто загрожує Єппе Кофоду побиттям... 34-річний політик заперечує, що в його ліжку знаходиться 15-річне дівчисько-підліток. Але збуджена молодь йому не вірить.

Все закінчується тим, що Єппе Кофода спішно виганяють із коледжу Есб'єрга рано-вранці. Щотижневий журнал Se & Hør повідомляє про кілька джерел, які виявили кров на простирадлі в ліжку Єппе Кофода. Декілька учасників курсу стверджують, що Єппе Кофод позбавив дівчину невинності. За словами кількох свідків, дівчина втрачає самовладання, а один із її друзів каже, що юна жертва "ніколи не оговтається від того, що сталося". Виявляється, Єппе Кофод не подумав про контрацепцію і не вдягнув презерватив. Тому посилають по пігулку, яку юна дівчина має прийняти протягом суботи. Їй погано, і вона не хоче ні з ким про це говорити. Вона абсолютно зламана", — розповіла подруга дівчини виданню Se & Hør".

Влітку 2022 року цей кейс знову став предметом засудження у зв'язку із закликами до Єппе Кофода піти з великої політики. Тоді він вибачився, проте зазначив, що не збирається подавати у відставку з посади міністра закордонних справ і "як і раніше вірить, що може змінити ситуацію".

Ця історія продовжує обговорюватися і дискутуватися в данських ЗМІ, наприклад, у подкасті, що вийшов в ефір у лютому 2024 року за участю Пітера Аструпа та Ларса Крістенсена.

У 2025 році вчинок Кофода знову став предметом дискусії у зв'язку з тим, що інший датський політик – депутат парламенту Данії Майк Фонсека – вступив у статевий зв'язок із 15-річною. Політика виключили з "Помірної партії", де діє кодекс поведінки, який стверджує, що закохані мають бути старшими за 18 років. Фонсека спробував піти на лікарняний і за прикладом Кофода намагався виправдатися, проте випадок буквально підірвав суспільство Данії та викликав дискусію про те, чи батьки бажають такої долі своїм дочкам.

Була навіть написана книга про порівняння цих двох кричущих випадків у данській політиці.

Таким чином, і Korn Ferry, і Комітет із призначення незалежних членів Наглядової ради, до складу якої входили представники Мінекономіки, Мін'юсту, Міненерго, держсекретар КМУ не вважали за необхідне належним чином провести перевірку доброчесності та ділової репутації кандидатів.

Наразі на цю проблему звернула увагу жіноча правозахисна організація "Міжнародний центр захисту прав жінок та боротьби з насильством", яка направила звернення до Прем'єр-міністра України з приводу цього факту в біографії Кофода.

Також відповідне звернення було направлено до Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань цінової та тарифної політики в енергетиці.

Чи потрібно Україні та "Укренерго" бути причетними до цих міжнародних сексуальних скандалів та виправдовуватися перед представниками жіночих правозахисних організацій за ті чи інші факти з біографії членів Наглядових рад? Неважко передбачити реакцію української громадськості, відомої своїми традиційними сімейними цінностями, яка навряд чи схвалить та вибачить подібні історії. Є сумніви, що це допоможе іміджу України, яка йде шляхом інтеграції до Європи, виконуючи всі вимоги Європейського Союзу у сфері дотримання прав жінок. Втягування країни у подібні міжнародні скандали може погано позначитися на іміджі країни та її євроінтеграційному процесі.