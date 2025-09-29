Секс-скандал с членом Наблюдательного Совета «Укрэнерго» может дорого обойтись имиджу Украины

В середине сентября Украину всколыхнула новость о сексуальной эксплуатации детей двумя иностранцами. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, были выдвинуты обвинения 33-летнему и 55-летнему иностранцам, которые несколько месяцев пребывали на территории Украины.

Йеппе Кофод. Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Следствием установлено, что 33-летний и 55-летний мужчины в течение нескольких месяцев, находясь на территории Украины, подыскивали детей из малообеспеченных семей. Пользуясь их трудным материальным положением, платили 150–200 евро для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Кроме того, они совершали в отношении детей развратные действия, которые фиксировались на мобильные телефоны, после чего распространяли изготовленные материалы в Интернете. Уведомление о подозрении направлено в компетентный орган государства, резидентами которого являются указанные иностранцы. Им грозит до 15 лет лишения свободы", – сообщается в Офисе Генпрокурора.

К сожалению, в последнее время, это не единичные случаи, и обусловлены они войной и социально-экономическим положением в стране.

Но особое внимание привлекает ситуация, когда в Наблюдательном совете такой серьезной структуры как "Укрэнерго", оказался иностранный чиновник, в биографии которого также присутствует секс-скандал с участием несовершеннолетней.

Отбором кандидатов в Набсовет занималась рекрутинговая структура Korn Ferry, работа которой оплачивалась средствами ЕБРР.

По имеющимся данным рекрутинговая компания рассматривала 30 кандидатов, из которых было отобрано для представления Номинационному комитету пять человек:

Йеппе Себастьян Кофод

Клаус-Дитер Борхардт

Альберто Поточниг

Луиджи де Франциски

Марина Петров

Также было отобрано пять кандидатов второго приоритета:

Таави Рийвас

Патрик Грейхен

Миррабель Ейрс

Жан-Мишель Обертен

Шевки Аджунер.

Среди требований к кандидатам: добропорядочность и безупречная деловая репутация.

Однако в информации о Йеппе Кофоде были представлены только следующие данные:

“2000-2013 – Социал-демократическая парламентская группа, заместитель главы, спикер по вопросам иностранных дел.

2014-1019 – Европейский форум по возобновляемым источникам энергии, президент и вице-президент.

2014-2019 – Датская социал-демократическая группа, глава. Заместитель главы.

2014-2019 – Европейский парламент, член Парламента.

2016-2019 – S&D Group, вице-президент.

2021-2021 – Фонд "Новая демократия", посол по вопросам климата.

2019-2022 – Министерство иностранных дел Дании, Министр иностранных дел.

2023 – настоящее время – КофодГлобал, главный исполнительный директор и исполнительный стратегический советник.

2023 – настоящее время – Совет лидеров по энергетической безопасности Европейской инициативы по энергетической безопасности.

В биографической справке отмечалось:

"В конце 2022 года Кофод ушел в отставку с должности Министра иностранных дел Дании, а впоследствии учредил собственную консалтинговую компанию. В настоящее время работает как генеральный директор и предоставляет консультационные услуги на основе анализа данных, включая проекты на государственном уровне и разработку стратегий для частных компаний. Как бывший министр иностранных дел и ведущий член Европейского парламента и парламента Дании, он имеет более 25 лет опыта работы в дипломатической сфере ЕС, глубокое понимание энергетического рынка и регулирования, мощную сеть связей в международной, европейской и национальной политике. Его экспертиза в ЕС охватывает энергетическое регулирование, внешнюю политику, геополитику, национальную безопасность, торговую политику, переход к возобновляемой энергетике, инновационные технологии и развитие бизнеса".

Как видно, информации о проблемном факте биографии представлено не было.

При этом в датских и европейских медиа и социальных сетях на протяжении многих лет проходит дискуссия о том, какие события произошли с участием Кофода в 2008 году.

"В 2008 году министр иностранных дел Йеппе Кофод, тогда 34-летний депутат датского парламента и представитель социал-демократов по иностранным делам, извинился после того, как выяснилось, что он вступил в половую связь с 15-летней девушкой из своей партии. Хотя он не совершил никакого преступления, поскольку в Дании возраст полового согласия составляет 15 лет, Кофод ушел в отставку со своего поста. Однако это дело не повредило его карьере; впоследствии он стал депутатом Европейского парламента, а в прошлом году был назначен министром иностранных дел. Однако спустя 12 лет Кофод вновь столкнулся с критикой, поскольку Дания оказалась в центре разгорающихся дебатов о домогательствах со стороны мужчин, занимающих руководящие должности…", — сообщало Politico.

Данный случай широко освещался в Европе. Так, немецкое издание Saarbruecker Zeitung сообщало:

"Хотя половая зрелость у датчан наступает в 15 лет, руководство партии быстро с этим справилось: Кофод был вынужден уйти со всех партийных постов и уйти на больничный. "Просто неприемлемо, что родители отправляют своих детей на наши курсы и не чувствуют себя в безопасности", — заявил лидер парламентской фракции Карстен Хансен, оправдывая жёсткую позицию в отношении сексуального преступника. Представители партии Juso указали на "кристально чёткие" внутренние правила, согласно которым секс между преподавателями и студентами на партийных семинарах запрещён. Секс между студентами разрешён только с презервативом, и спикер этого правила тоже не соблюдал".

Датские социальные сети при этом были полны ужасающих подробностей данного происшествия:

"Йеппе Кофод: Лишил девственности 15-летнюю девочку и сбежал", сообщает один из источников в своем посте на датском языке:

Цитируем его: "Вы немного шокированы всеми политиками-педофилами…, которых мы избрали в парламент и городские советы, чтобы они отстаивали наши общие интересы. Не знаю, отражают ли политики интересы населения. Или политика просто привлекает людей, которые более морально развращены, чем большинство. На последнее можно надеяться. В своём первом обзоре "политиков-детолюбов" я забыл о социал-демократе Йеппе Кофоде, позже получившем прозвище Кнеппе Кофод… Вы мечтаете о том, чтобы вас лишил девственности пьяный социал-демократ средних лет в спартанской студенческой комнате? …Такова была ужасная реальность для 15-летней девушки-подростка после ночной встречи с недавно назначенным министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. В марте 2008 года датчане наслаждаются заслуженными пасхальными каникулами. В колледже Эсбьерга 200 юношей и девушек собрались на "курс социал-демократии". Один из преподавателей — опытный политик Йеппе Кофод, который к тому времени уже 10 лет был членом датского парламента… Йеппе Кофод приезжает в колледж и регистрируется в своей комнате. Затем он обучает неопытных молодых людей, которые слушают своего великого политического кумира. "Мы равнялись на него и возлагали на него большие надежды", — говорит один из юных участников курса. Политик из датского парламента Йеппе Кофод заканчивает лекцию и встречается с нынешним мэром Фредерисии Якобом Бьеррегордом в баре за бокалом красного вина. Якоб Бьеррегорд оставляет своего коллегу, который тут же бросается в бар с пивом. Молодежь стекается к 34-летнему Йеппе Кофоду, который быстро поднимает уровень алкоголя и накаляет атмосферу вечеринки. Между тремя и четырьмя часами дня Йеппе Кофод приглашает к себе в номер совсем юную девушку-подростка. Опытный политик, который старше неё более чем вдвое, занимается с ней сексом. Оказывается, это, возможно, её первый половой акт. Йеппе Кофод ведёт себя неосторожно и не использует презерватив, соблазняя девушку-подростка.

Присутствующие заподозрили неладное, и среди студентов начали распространяться слухи о том, что парламентский политик спит с совсем юной девушкой. Шестеро молодых людей в ярости ищут Йеппе Кофода и находят в его номере. Политик открывает дверь, прикрывая свои интимные места лишь коротким полотенцем. Молодежь в ярости угрожает Йеппе Кофоду избиениями… 34-летний политик отрицает, что в его постели находится 15-летняя девчонка-подросток. Но возбуждённая молодёжь ему не верит.

Всё заканчивается тем, что Йеппе Кофода спешно выгоняют из колледжа Эсбьерга ранним утром. Еженедельный журнал Se & Hør сообщает о нескольких источниках, которые обнаружили кровь на простыне в постели Йеппе Кофода. Несколько участников курса утверждают, что Йеппе Кофод лишил девушку девственности. По словам нескольких свидетелей, девушка теряет самообладание, а один из её друзей говорит, что юная жертва "никогда не оправится от случившегося". Оказывается, Йеппе Кофод не подумал о контрацепции и не надел презерватив. Поэтому посылают за таблеткой, которую юная девушка должна принять в течение субботы. "Ей плохо, и она не хочет ни с кем об этом говорить. Она совершенно сломлена", — рассказала подруга девушки изданию Se & Hør".

Летом 2022 года данный кейс вновь стал предметом осуждения в связи с призывами к Йеппе Кофоду уйти из большой политики. Тогда он извинился, однако отметил, что не собирается подавать в отставку с должности министра иностранных дел и "по-прежнему верит, что может изменить ситуацию".

Данная история продолжает обсуждаться и дискутироваться в датских СМИ, например, в подкасте, вышедшем в эфир в феврале 2024 года с участием Питера Аструпа и Ларса Кристенсена.

В 2025 году поступок Кофода вновь стал предметом дискуссии в связи с тем, что другой датский политик – депутат парламента Дании Майк Фонсека — вступил в половую связь с 15-летней. Политика исключили из "Умеренной партии", где действует кодекс поведения, гласящий, что влюблённые должны быть старше 18 лет. Фонсека попытался уйти на больничный и по примеру Кофода пытался оправдаться, однако случай буквально взорвал общество Дании и вызвал дискуссию о том, хотят ли родители такой судьбы своим дочерям.

Была даже написана книга о сравнении данных двух вопиющих случаев в датской политике.

Таким образом, и Korn Ferry, и Комитет по назначению независимых членов Наблюдательного совета, в состав которого входили представители Минэкономики, Минюста, Минэнерго, госсекретарь КМУ не посчитали необходимым должным образом провести проверку добропорядочности и деловой репутации кандидатов.

В настоящее время на данную проблему обратила внимание женская правозащитная организация "Міжнародний центр захисту прав жінок та боротьби з насиллям", которая направила обращение к Премьер-Министру Украины по поводу данного факта в биографии Кофода.

Также же соответствующее обращение было направлено во Временную следственную комиссию ВРУ по вопросам ценовой и тарифной политики в энергетике.

Нужно ли Украине и Укрэнерго быть замешанными в данных международных сексуальных скандалах и оправдываться перед представителями женских правозащитных организаций на те или иные факты из биографии членов Наблюдательных советов? Нетрудно предугадать реакцию украинской общественности, известной своими традиционными семейными ценностями, которая вряд ли одобрит и простит подобные истории. Есть сомнения, что это поможет имиджу Украины, которая идет по пути интеграции в Европу, выполняя все требования Европейского Союза в сфере соблюдения прав женщин. Втягивание страны в подобные международные скандалы может плохо сказаться на имидже страны и её евроинтеграционном процессе.