Головна Новини Суспільство події Росіяни масово залишаються в -40 без опалення: в чому питання
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни масово залишаються в -40 без опалення: в чому питання

Росію накрила системна комунальна криза: посеред зими тисячі людей залишаються без тепла, води та світла через масові аварії інфраструктури

28 січня 2026, 17:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На початку 2026 року в Росії зафіксували різке зростання кількості комунальних аварій, унаслідок яких мешканці десятків міст залишаються без опалення, водопостачання та електроенергії. Про це повідомляє видання Вот так.

Росіяни масово залишаються в -40 без опалення: в чому питання

Відсутність опалення в Росії

За даними журналістів, лише за перші вісім днів січня в країні сталося щонайменше 206 серйозних комунальних інцидентів. У пікові дні кількість аварій сягала понад дві десятки на добу. Поломки майже одночасно фіксували в різних регіонах — виходили з ладу теплотраси, водопроводи та лінії електропередач.

Масштабні збої зафіксовані щонайменше у 12 населених пунктах, серед яких — великі міста, зокрема Омськ та Самара. В Омську серія поривів тепломереж, аварії на ТЕЦ та занижені параметри подачі тепла призвели до масових відключень опалення і гарячої води при температурі повітря до мінус 40 градусів. Мешканці повідомляли про критичний холод у квартирах і виходили на вуличні протести, після чого слідчі органи відкрили кримінальну справу.

Експерти пояснюють ситуацію багаторічним недофінансуванням та зношеністю інфраструктури. За оцінками російського Мінбуду, знос мереж водо- і теплопостачання в регіонах сягає 40–80%. Водночас Рахункова палата РФ оцінює загальний рівень деградації комунальних мереж майже у 75%.

На тлі морозів ситуація продовжує погіршуватися, а темпи ліквідації аварій залишаються низькими, що ставить під загрозу безпеку та здоров’я тисяч людей.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що голова синодального відділу Російської православної церкви з взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, митрополит Кирилл (Покровський), виступаючи на конференції в Москві, зробив низку різких заяв на адресу українського керівництва. Під час заходу він назвав президента України Володимира Зеленського, його попередника Петра Порошенка, інших президентів України та очільника Офісу президента Кирила Буданова  "сатаністами".



Джерело: https://vot-tak.tv/91274922/pochemu-v-rf-proishodiat-kommunalnye-avarii
