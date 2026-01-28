Росіяни масово залишаються в -40 без опалення: в чому питання

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На початку 2026 року в Росії зафіксували різке зростання кількості комунальних аварій, унаслідок яких мешканці десятків міст залишаються без опалення, водопостачання та електроенергії. Про це повідомляє видання Вот так.
Відсутність опалення в Росії
За даними журналістів, лише за перші вісім днів січня в країні сталося щонайменше 206 серйозних комунальних інцидентів. У пікові дні кількість аварій сягала понад дві десятки на добу. Поломки майже одночасно фіксували в різних регіонах — виходили з ладу теплотраси, водопроводи та лінії електропередач.
Масштабні збої зафіксовані щонайменше у 12 населених пунктах, серед яких — великі міста, зокрема Омськ та Самара. В Омську серія поривів тепломереж, аварії на ТЕЦ та занижені параметри подачі тепла призвели до масових відключень опалення і гарячої води при температурі повітря до мінус 40 градусів. Мешканці повідомляли про критичний холод у квартирах і виходили на вуличні протести, після чого слідчі органи відкрили кримінальну справу.
Експерти пояснюють ситуацію багаторічним недофінансуванням та зношеністю інфраструктури. За оцінками російського Мінбуду, знос мереж водо- і теплопостачання в регіонах сягає 40–80%. Водночас Рахункова палата РФ оцінює загальний рівень деградації комунальних мереж майже у 75%.
На тлі морозів ситуація продовжує погіршуватися, а темпи ліквідації аварій залишаються низькими, що ставить під загрозу безпеку та здоров’я тисяч людей.