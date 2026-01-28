Россияне массово остаются в -40 без отопления: в чем вопрос

Рубрики
В начале 2026 года в России зафиксировали резкий рост количества коммунальных аварий, в результате которых жители десятков городов остаются без отопления, водоснабжения и электроэнергии. Об этом сообщает издание Вот так .
Отсутствие отопления в России
По данным журналистов, только за первые восемь дней января в стране произошло по меньшей мере 206 серьезных коммунальных инцидентов. В пиковые дни количество аварий достигало более двух десятков в сутки. Поломки почти одновременно фиксировались в разных регионах — выходили из строя теплотрассы, водопроводы и линии электропередач.
Масштабные сбои зафиксированы по меньшей мере в 12 населенных пунктах, среди которых крупные города, в частности Омск и Самара . В Омске серия порывов теплосетей, аварии на ТЭЦ и заниженные параметры тепла привели к массовым отключениям отопления и горячей воды при температуре воздуха до минус 40 градусов. Жители сообщали о критическом холоде в квартирах и выходили на уличные протесты, после чего следственные органы возбудили уголовное дело.
Эксперты объясняют ситуацию многолетним недофинансированием и износом инфраструктуры. По оценкам российского Минстроя, износ сетей водо- и теплоснабжения в регионах составляет 40–80%. В то же время, Счетная палата РФ оценивает общий уровень деградации коммунальных сетей почти в 75%.
На фоне морозов ситуация продолжает ухудшаться, а темпы ликвидации аварий остаются низкими, что ставит под угрозу безопасность и здоровье тысяч людей.