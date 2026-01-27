«Сатаністи при владі» Буданов теж у списку: митрополит РПЦ закликав воювати з Україною молитвою

Голова синодального відділу Російської православної церкви з взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами, митрополит Кирилл (Покровський), виступаючи на конференції в Москві, зробив низку різких заяв на адресу українського керівництва. Під час заходу він назвав президента України Володимира Зеленського, його попередника Петра Порошенка, інших президентів України та очільника Офісу президента Кирила Буданова "сатаністами".

Митрополит РПЦ назвав Зеленського, Порошенка і Буданова сатаністами

За словами митрополита, з такими людьми, на його думку, неможливо боротися виключно військовими методами. Він заявив, що "сатанізм" не можна повністю знищити зброєю, і тому поряд із професіоналізмом військових необхідні духовні практики — молитва та піст. Свою позицію він підкріпив цитатою з Євангелія, де, за його словами, зло може бути подолане лише духовними засобами.

Ці висловлювання пролунали під час конференції "Захист православ’я і Русского мира — запорука перетворення Росії", яка відбулася в Центральному домі російської армії та зібрала понад 500 військових священників. Слова митрополита зал зустрів тривалими оплесками. У заході також брала участь спікерка МЗС Росії Марія Захарова.

Коментуючи ситуацію, релігієзнавець Костянтин Михайлов зазначив, що молитви про перемогу над ворогом під час війни є звичним явищем, однак публічне називання керівників іншої держави "сатаністами" виходить за межі традиційної релігійної риторики.

На тлі цих заяв експерти звертають увагу на посилення використання Російською православною церквою мови війни та пропаганди. Раніше російські державні структури вже звинувачували релігійних лідерів інших конфесій у "диявольській діяльності", а керівництво РПЦ публічно підтримувало воєнні наративи Кремля. На думку релігієзнавців, така риторика свідчить про подальший розрив РПЦ з традиційними християнськими принципами та її глибоку інтеграцію в державну ідеологію Росії.

