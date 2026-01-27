«Сатанисты у власти» Буданов тоже в списке: митрополит РПЦ призвал воевать с Украиной молитвой

Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл (Покровский), выступая на конференции в Москве, сделал ряд резких заявлений в адрес украинского руководства. В ходе мероприятия он назвал президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, других президентов Украины и главу Офиса президента Кирилла Буданова "сатанистами".

Священник РПЦ назвал Зеленского, Порошенка и Буданова сатанистами

По словам митрополита, с такими людьми, по его мнению, невозможно бороться исключительно военными методами. Он заявил, что "сатанизм" нельзя полностью уничтожить оружием, и наряду с профессионализмом военных необходимы духовные практики — молитва и пост. Свою позицию он подкрепил цитатой из Евангелия, где, по его словам, зло может быть преодолено только духовными средствами.

Эти высказывания прозвучали на конференции "Защита православия и Русского мира — залог преобразования России", которая состоялась в Центральном доме русской армии и собрала более 500 военных священников. Слова митрополита зал встретил длительными аплодисментами. В мероприятии также принимала участие спикер МИД России Мария Захарова .

Комментируя ситуацию, религиовед Константин Михайлов отметил, что молитвы о победе над врагом во время войны являются привычным явлением, однако публичное название руководителей другого государства "сатанистами" выходит за пределы традиционной религиозной риторики.

На фоне этих заявлений эксперты обращают внимание на усиление использования Русской православной церковью языка войны и пропаганды. Ранее российские государственные структуры уже обвиняли религиозных лидеров других конфессий в "дьявольской деятельности", а руководство РПЦ публично поддерживало военные нарративы Кремля. По мнению религиоведов, такая риторика свидетельствует о дальнейшем разрыве РПЦ с традиционными христианскими принципами и его глубокой интеграции в государственную идеологию России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кремль обнародовал видео традиционной церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Батькивщина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда. На кадрах заметно существенное отличие от предыдущих лет — на церемонии полностью отсутствуют зрители.