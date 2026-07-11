Росія взяла Європу під ковпак: спецслужби розкрили нову операцію Кремля

Російські державні хакери організували масштабну операцію зі злому підключених до інтернету камер відеоспостереження в країнах НАТО, використовуючи їх для стеження за військовими постачаннями в Україну. Про це повідомили Генеральна служба розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) та Військова розвідка країни (MIVD).

Хакер. Фото: з відкритих джерел

За даними спецслужб, основною метою атаки стали камери, встановлені вздовж маршрутів транспортування військової техніки та озброєння, у тому числі на території Нідерландів, які є одним із ключових логістичних вузлів військової допомоги Києву.

Розслідування показало, що зловмисникам удалося отримати доступ до низки камер, розташованих безпосередньо на військово-логістичних маршрутах. Власників пристроїв вже повідомили про компрометацію обладнання та необхідність посилити заходи захисту.

У розвідці зазначають, що більшість зломів стала можливою через елементарні помилки користувачів. Камери продовжували працювати із заводськими налаштуваннями, стандартними паролями і програмним забезпеченням, що давно не оновлювалося.

Особливо часто об'єктами атак ставали бюджетні пристрої китайських виробників Hikvision і Dahua, а також популярні "розумні" дзвінки, встановлені в приватних будинках і комерційних будівлях. Власники таких пристроїв, як правило, навіть не підозрюють, що їхня техніка вже використовується іноземними спецслужбами.

У Нідерландах попереджають, що подібна кібершпигунська діяльність стала частиною ширшої російської кампанії зі збору розвідувальної інформації про західну військову допомогу Україні. Спецслужби закликали власників IP-камер терміново змінити заводські паролі, встановити оновлення безпеки та відмовитися від використання застарілого програмного забезпечення.

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