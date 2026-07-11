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Россия взяла Европу под колпак: спецслужбы раскрыли новую операцию Кремля

Хакеры массово взламывали домашние камеры в странах НАТО, чтобы отслеживать поставки оружия Украине

11 июля 2026, 09:01
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Кравцев Сергей

Российские государственные хакеры организовали масштабную операцию по взлому подключенных к интернету камер видеонаблюдения в странах НАТО, используя их для слежки за военными поставками в Украину. Об этом сообщили Генеральная служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) и Военная разведка страны (MIVD).

Россия взяла Европу под колпак: спецслужбы раскрыли новую операцию Кремля

Хакер. Фото: из открытых источников

По данным спецслужб, основной целью атаки стали камеры, установленные вдоль маршрутов транспортировки военной техники и вооружения, в том числе на территории Нидерландов, которые являются одним из ключевых логистических узлов военной помощи Киеву.

Расследование показало, что злоумышленникам удалось получить доступ к ряду камер, расположенных непосредственно на военно-логистических маршрутах. Владельцев устройств уже уведомили о компрометации оборудования и необходимости усилить меры защиты.

В разведке отмечают, что большинство взломов стало возможным из-за элементарных ошибок пользователей. Камеры продолжали работать с заводскими настройками, стандартными паролями и давно не обновлявшимся программным обеспечением.

Особенно часто объектами атак становились бюджетные устройства китайских производителей Hikvision и Dahua, а также популярные "умные" дверные звонки, установленные в частных домах и коммерческих зданиях. Владельцы таких устройств, как правило, даже не подозревают, что их техника уже используется иностранными спецслужбами.

В Нидерландах предупреждают, что подобная кибершпионская деятельность стала частью более широкой российской кампании по сбору разведывательной информации о западной военной помощи Украине. Спецслужбы призвали владельцев IP-камер срочно изменить заводские пароли, установить обновления безопасности и отказаться от использования устаревшего программного обеспечения.

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Источник: https://www.aivd.nl/actueel/nieuws/2026/07/10/nederland-doelwit-van-russische-spionageoperatie-via-ip-cameras
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