Російські військові кораблі приблизно два місяці були відсутні у Середземному морі перед початком вересня 2026 року. Таку ситуацію востаннє фіксували близько десяти років тому, 2016 року, повідомив представник НАТО виданню Breaking Defense.

Російський флот. Фото: з відкритих джерел

Однією з головних причин послаблення російських позицій стала втрата повноцінного доступу до військово-морської бази у сирійському Тартусі. Після зміни влади у Сирії нове керівництво призупинило дію колишньої угоди про оренду порту, ускладнивши обслуговування та постачання російських кораблів.

У серпні сторони домовилися використати російські об'єкти в Тартусі та на авіабазі Хмеймім як центри спільної підготовки сирійських та російських сил. Однак ця угода сама по собі не означає повернення колишніх можливостей для забезпечення флоту.

Додаткове навантаження створює необхідність супроводжувати торгові судна, зокрема пов'язані з так званим тіньовим флотом. За словами представника НАТО, російські кораблі все частіше залучаються до таких завдань у Балтійському, Північному та Середземному морях.

Як приклад, він навів російські фрегати в районі Ла-Манша, постачання яких ускладнюється обмеженими можливостями допоміжних судів. В окремих випадках, стверджує чиновник, російським морякам доводиться перевантажувати запаси з одного судна на інше, що підвищує ризики.

Аналітики вважають, що нинішня ситуація відображає реальні оперативні та логістичні обмеження російського флоту. При цьому говорити про повну відмову Москви від Середземномор'я передчасно.

Професор міжнародної безпеки Ланкастерського університету Безіл Джермонд зазначає, що Росія зберігає стратегічний інтерес до регіону та певні можливості для повернення кораблів. Проте нинішні завдання флоту дедалі частіше конкурують за обмежені ресурси, ускладнюючи підтримку постійної присутності.

Читайте на порталі "Коментарі" — Зеленський зробив гучну заяву про відмову України від вступу до НАТО: яка єдина альтернатива влаштує Київ.



