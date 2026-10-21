logo

BTC/USD

83394

ETH/USD

2465.8

USD/UAH

45.03

EUR/UAH

50.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Россия потеряла военное присутствие в Средиземном море: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия потеряла военное присутствие в Средиземном море: что произошло

Москва столкнулась с проблемами базирования и снабжения кораблей, а сопровождение торговых судов отнимает у ВМФ ресурсы для других операций

21 октября 2026, 14:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские военные корабли примерно два месяца отсутствовали в Средиземном море перед началом сентября 2026 года. Подобную ситуацию последний раз фиксировали около десяти лет назад, в 2016 году, сообщил представитель НАТО изданию Breaking Defense.

Россия потеряла военное присутствие в Средиземном море: что произошло

Российский флот. Фото: из открытых источников

Одной из главных причин ослабления российских позиций стала потеря полноценного доступа к военно-морской базе в сирийском Тартусе. После смены власти в Сирии новое руководство приостановило действие прежнего соглашения об аренде порта, осложнив обслуживание и снабжение российских кораблей.

В августе стороны договорились использовать российские объекты в Тартусе и на авиабазе Хмеймим как центры совместной подготовки сирийских и российских сил. Однако это соглашение само по себе не означает возвращения прежних возможностей для обеспечения флота.

Дополнительную нагрузку создаёт необходимость сопровождать торговые суда, в том числе связанные с так называемым теневым флотом. По словам представителя НАТО, российские корабли всё чаще привлекаются к таким задачам в Балтийском, Северном и Средиземном морях.

В качестве примера он привёл российские фрегаты в районе Ла-Манша, снабжение которых осложняется ограниченными возможностями вспомогательных судов. В отдельных случаях, утверждает чиновник, российским морякам приходится перегружать запасы с одного судна на другое, что повышает риски.

Аналитики считают, что нынешняя ситуация отражает реальные оперативные и логистические ограничения российского флота. При этом говорить о полном отказе Москвы от Средиземноморья преждевременно.

Профессор международной безопасности Ланкастерского университета Бэзил Джермонд отмечает, что Россия сохраняет стратегический интерес к региону и определённые возможности для возвращения кораблей. Однако нынешние задачи флота всё чаще конкурируют за ограниченные ресурсы, затрудняя поддержание постоянного присутствия.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский сделал громкое заявление об отказе Украины от вступления в НАТО: какая единственная альтернатива устроит Киев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости