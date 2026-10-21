Россия потеряла военное присутствие в Средиземном море: что произошло

Российские военные корабли примерно два месяца отсутствовали в Средиземном море перед началом сентября 2026 года. Подобную ситуацию последний раз фиксировали около десяти лет назад, в 2016 году, сообщил представитель НАТО изданию Breaking Defense.

Российский флот. Фото: из открытых источников

Одной из главных причин ослабления российских позиций стала потеря полноценного доступа к военно-морской базе в сирийском Тартусе. После смены власти в Сирии новое руководство приостановило действие прежнего соглашения об аренде порта, осложнив обслуживание и снабжение российских кораблей.

В августе стороны договорились использовать российские объекты в Тартусе и на авиабазе Хмеймим как центры совместной подготовки сирийских и российских сил. Однако это соглашение само по себе не означает возвращения прежних возможностей для обеспечения флота.

Дополнительную нагрузку создаёт необходимость сопровождать торговые суда, в том числе связанные с так называемым теневым флотом. По словам представителя НАТО, российские корабли всё чаще привлекаются к таким задачам в Балтийском, Северном и Средиземном морях.

В качестве примера он привёл российские фрегаты в районе Ла-Манша, снабжение которых осложняется ограниченными возможностями вспомогательных судов. В отдельных случаях, утверждает чиновник, российским морякам приходится перегружать запасы с одного судна на другое, что повышает риски.

Аналитики считают, что нынешняя ситуация отражает реальные оперативные и логистические ограничения российского флота. При этом говорить о полном отказе Москвы от Средиземноморья преждевременно.

Профессор международной безопасности Ланкастерского университета Бэзил Джермонд отмечает, что Россия сохраняет стратегический интерес к региону и определённые возможности для возвращения кораблей. Однако нынешние задачи флота всё чаще конкурируют за ограниченные ресурсы, затрудняя поддержание постоянного присутствия.

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