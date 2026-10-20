Украина готова рассматривать альтернативные варианты гарантий безопасности вместо вступления в НАТО, однако они должны быть юридически обязывающими и обеспечивать реальную защиту от повторного нападения России. Президент Владимир Зеленский считает, что лучшей моделью для страны является соединение сильной украинской армии, членства в Европейском Союзе и НАТО. Об этом глава государства заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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По словам Зеленского, украинское войско уже является важным элементом безопасности благодаря своей численности и боевому опыту, полученному во время полномасштабной войны. Кроме защиты Украины, ее армия способна внести весомый вклад в укрепление обороны других европейских государств.

В то же время вступление в НАТО, подчеркнул президент, означало бы присоединение к коллективной системе безопасности, в рамках которой союзники имеют определенные юридические обязательства. Поэтому любой альтернативный механизм должен обеспечивать не меньший уровень защиты.

Зеленский также пояснил, что перспективы вступления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс зависят от разных политических решений. Для присоединения к ЕС необходимо согласие европейских государств, тогда как вступление в НАТО требует поддержки как европейских партнеров, так и Соединенных Штатов.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев не исключает возможности договоренностей о безопасности в другом формате, однако они не должны ограничиваться декларациями или политическими обещаниями.

"Мы готовы обсуждать равноценные гарантии, даже под другим названием, но они должны иметь такую же юридическую силу", — подчеркнул Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китай призывает возобновить диалог и пойти на взаимные уступки для урегулирования войны России против Украины.