logo

BTC/USD

81412

ETH/USD

2381.75

USD/UAH

45

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский сделал громкое заявление об отказе Украины от вступления в НАТО: какая единственная альтернатива устроит Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал громкое заявление об отказе Украины от вступления в НАТО: какая единственная альтернатива устроит Киев

Украина готова рассматривать альтернативные варианты гарантий безопасности, однако они должны быть не слабее членства в НАТО с точки зрения юридических обязательств и практической действенности

20 октября 2026, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина готова рассматривать альтернативные варианты гарантий безопасности вместо вступления в НАТО, однако они должны быть юридически обязывающими и обеспечивать реальную защиту от повторного нападения России. Президент Владимир Зеленский считает, что лучшей моделью для страны является соединение сильной украинской армии, членства в Европейском Союзе и НАТО. Об этом глава государства заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Зеленский сделал громкое заявление об отказе Украины от вступления в НАТО: какая единственная альтернатива устроит Киев

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, украинское войско уже является важным элементом безопасности благодаря своей численности и боевому опыту, полученному во время полномасштабной войны. Кроме защиты Украины, ее армия способна внести весомый вклад в укрепление обороны других европейских государств.

В то же время вступление в НАТО, подчеркнул президент, означало бы присоединение к коллективной системе безопасности, в рамках которой союзники имеют определенные юридические обязательства. Поэтому любой альтернативный механизм должен обеспечивать не меньший уровень защиты.

Зеленский также пояснил, что перспективы вступления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс зависят от разных политических решений. Для присоединения к ЕС необходимо согласие европейских государств, тогда как вступление в НАТО требует поддержки как европейских партнеров, так и Соединенных Штатов.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев не исключает возможности договоренностей о безопасности в другом формате, однако они не должны ограничиваться декларациями или политическими обещаниями.

"Мы готовы обсуждать равноценные гарантии, даже под другим названием, но они должны иметь такую же юридическую силу", — подчеркнул Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал, что Китай призывает возобновить диалог и пойти на взаимные уступки для урегулирования войны России против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости