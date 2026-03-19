logo_ukra

BTC/USD

69302

ETH/USD

2132.82

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Росія та Білорусь на коні: що масово почала скуповувати Індія
НОВИНИ

Росія та Білорусь на коні: що масово почала скуповувати Індія

Reuters пише те, що Індія хоче збільшити імпорт добрив з РФ і Білорусі

19 березня 2026, 14:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Індія активізувала переговори щодо нарощування імпорту добрив з Росії, Білорусі та Марокко на тлі ризиків зриву постачань через конфлікт на Близькому Сході та експортні обмеження Китаю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Індія. Фото: з відкритих джерел

Країна, де сільське господарство залишається ключовим сектором економіки, критично залежить від імпорту таких добрив, як сечовина, діамонійфосфат (DAP) та хлористий калій. Крім того, Індія закуповує скраплений природний газ, необхідний для виробництва сечовини.

Близько половини постачання DAP та сечовини Індія традиційно отримує з країн Близького Сходу. Найбільшим постачальником DAP є Саудівська Аравія, тоді як основним експортером сечовини є Оман. Однак конфлікт у регіоні, що триває, ставить під загрозу стабільність цих поставок.

За словами джерела агентства, поточні запаси добрив у країні перевищують торішні, але у разі затяжної війни ситуація може швидко погіршитися. Саме тому Нью-Делі вже проводить активні консультації з альтернативними постачальниками, прагнучи забезпечити ринок необхідними обсягами в найближчі місяці.

Індійські компанії закуповують добрива самостійно, проте переговори із закордонними партнерами часто відбуваються у координації з державою. Це з тим, що галузь жорстко регулюється, а роздрібні ціни фермерам субсидуються урядом.

Додатковий тиск створює сезонний фактор: пік попиту на добрива припадає на червень-липень, коли починається посів рису, кукурудзи, бавовни та олійних культур. У цих умовах будь-які перебої з постачанням можуть безпосередньо вплинути на продовольчу безпеку країни та глобальні аграрні ринки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — танкери з російською нафтою почали масово змінювати маршрути безпосередньо під час рейсів: замість Китаю вони прямують до Індії, яка стрімко нарощує закупівлю сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження судів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/india/india-talks-with-russia-belarus-morocco-boost-fertiliser-imports-sources-say-2026-03-19/
Теги:

Новини

Всі новини