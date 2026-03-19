Россия и Беларусь на коне: что массово принялась скупать Индия

Индия активизировала переговоры о наращивании импорта удобрений из России, Беларуси и Марокко на фоне рисков срыва поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке и экспортных ограничений Китая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Страна, где сельское хозяйство остается ключевым сектором экономики, критически зависит от импорта таких удобрений, как мочевина, диаммонийфосфат (DAP) и хлористый калий. Кроме того, Индия закупает сжиженный природный газ, необходимый для производства мочевины.

Около половины поставок DAP и мочевины Индия традиционно получает из стран Ближнего Востока. Крупнейшим поставщиком DAP выступает Саудовская Аравия, тогда как основным экспортером мочевины является Оман. Однако продолжающийся конфликт в регионе ставит под угрозу стабильность этих поставок.

По словам источника агентства, текущие запасы удобрений в стране превышают прошлогодние, но в случае затяжной войны ситуация может быстро ухудшиться. Именно поэтому Нью-Дели уже ведет активные консультации с альтернативными поставщиками, стремясь обеспечить рынок необходимыми объемами в ближайшие месяцы.

Индийские компании закупают удобрения самостоятельно, однако переговоры с зарубежными партнерами часто проходят в координации с государством. Это связано с тем, что отрасль жестко регулируется, а розничные цены для фермеров субсидируются правительством.

Дополнительное давление создает сезонный фактор: пик спроса на удобрения приходится на июнь-июль, когда начинается посев риса, кукурузы, хлопка и масличных культур. В этих условиях любые перебои с поставками могут напрямую повлиять на продовольственную безопасность страны и глобальные аграрные рынки.

