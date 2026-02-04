Росія перехопила ключові супутники Європи у космосі: у чому загроза

Європейські фахівці у сфері безпеки б'ють на сполох: два російські космічні апарати, ймовірно, перехопили сигнали як мінімум десятка ключових супутників Європи. Як повідомляє Financial Times, йдеться про супутників "Промінь-1" та "Промінь-2", які останніми роками демонстрували підозрілу активність на геостаціонарній орбіті.

Супутники. Фото: із відкритих джерел

За даними західних військових та цивільних космічних відомств, обидва апарати неодноразово здійснювали ризиковані зближення з найважливішими європейськими супутниками зв'язку, які обслуговують не лише країни ЄС та Велику Британію, а й значну частину Африки та Близького Сходу. Спостереження показують, що російські об'єкти затримувалися в безпосередній близькості до цілей на тижні, особливо активно — протягом останніх трьох років. Після запуску 2023 року "Промінь-2" наблизився як мінімум до 17 європейських супутників комерційного та державного призначення.

Глава космічного командування бундесверу генерал-майор Міхаель Траут заявив FT, що обидва апарати підозрюються у веденні радіоелектронної розвідки. За словами джерела в європейській розвідці, супутники "Промінь" майже напевно перебували у вузькому конусі передачі між наземними станціями та супутниками, що дозволяло їм перехоплювати сигнали управління.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що багато європейських супутників було виведено на орбіту десятиліття тому і не оснащено сучасними системами шифрування. Це робить їх уразливими для втручання — аж до передачі хибних команд, зміни орбіти чи повного виведення апаратів із ладу.

Хоча самі "Промінь-1" та "Промінь-2", ймовірно, не здатні безпосередньо знищувати супутники, зібрані ними дані, за оцінками аналітиків, можуть використовуватися Росією для координації прихованих атак — як у космосі, так і на землі, включаючи операції з придушення або злому західної супутникової інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході розповіли, чому цього тижня стане остаточно зрозумілим, чи Путін готовий до миру.