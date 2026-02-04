logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Росія перехопила ключові супутники Європи у космосі: у чому загроза
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія перехопила ключові супутники Європи у космосі: у чому загроза

Експерти з безпеки заявляють, що апарати «Промінь-1» та «Промінь-2» могли перехоплювати управління європейськими супутниками та збирати дані для майбутніх атак.\

4 лютого 2026, 11:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейські фахівці у сфері безпеки б'ють на сполох: два російські космічні апарати, ймовірно, перехопили сигнали як мінімум десятка ключових супутників Європи. Як повідомляє Financial Times, йдеться про супутників "Промінь-1" та "Промінь-2", які останніми роками демонстрували підозрілу активність на геостаціонарній орбіті.

Росія перехопила ключові супутники Європи у космосі: у чому загроза

Супутники. Фото: із відкритих джерел

За даними західних військових та цивільних космічних відомств, обидва апарати неодноразово здійснювали ризиковані зближення з найважливішими європейськими супутниками зв'язку, які обслуговують не лише країни ЄС та Велику Британію, а й значну частину Африки та Близького Сходу. Спостереження показують, що російські об'єкти затримувалися в безпосередній близькості до цілей на тижні, особливо активно — протягом останніх трьох років. Після запуску 2023 року "Промінь-2" наблизився як мінімум до 17 європейських супутників комерційного та державного призначення.

Глава космічного командування бундесверу генерал-майор Міхаель Траут заявив FT, що обидва апарати підозрюються у веденні радіоелектронної розвідки. За словами джерела в європейській розвідці, супутники "Промінь" майже напевно перебували у вузькому конусі передачі між наземними станціями та супутниками, що дозволяло їм перехоплювати сигнали управління.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що багато європейських супутників було виведено на орбіту десятиліття тому і не оснащено сучасними системами шифрування. Це робить їх уразливими для втручання — аж до передачі хибних команд, зміни орбіти чи повного виведення апаратів із ладу.

Хоча самі "Промінь-1" та "Промінь-2", ймовірно, не здатні безпосередньо знищувати супутники, зібрані ними дані, за оцінками аналітиків, можуть використовуватися Росією для координації прихованих атак — як у космосі, так і на землі, включаючи операції з придушення або злому західної супутникової інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході розповіли, чому цього тижня стане остаточно зрозумілим, чи Путін готовий до миру.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/cd08c49c-658e-49c9-9a15-234f2bfc2074
Теги:

Новини

Всі новини