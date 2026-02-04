logo

Россия перехватила ключевые спутники Европы в космосе: в чем угроза

Эксперты по безопасности заявляют, что аппараты «Луч-1» и «Луч-2» могли перехватывать управление европейскими спутниками и собирать данные для будущих атак

4 февраля 2026, 11:18
Автор:
Кравцев Сергей

Европейские специалисты в сфере безопасности бьют тревогу: два российских космических аппарата, предположительно, перехватили сигналы как минимум десятка ключевых спутников Европы. Как сообщает Financial Times, речь идет о спутниках "Луч-1" и "Луч-2", которые в последние годы демонстрировали подозрительную активность на геостационарной орбите.

Россия перехватила ключевые спутники Европы в космосе: в чем угроза

Спутники. Фото: из открытых источников

По данным западных военных и гражданских космических ведомств, оба аппарата неоднократно совершали рискованные сближения с важнейшими европейскими спутниками связи, обслуживающими не только страны ЕС и Великобританию, но и значительную часть Африки и Ближнего Востока. Наблюдения показывают, что российские объекты задерживались в непосредственной близости от целей на недели, особенно активно — в течение последних трех лет. После запуска в 2023 году "Луч-2" приблизился как минимум к 17 европейским спутникам коммерческого и государственного назначения.

Глава космического командования бундесвера генерал-майор Михаэль Траут заявил FT, что оба аппарата подозреваются в ведении радиоэлектронной разведки. По словам источника в европейской разведке, спутники "Луч" почти наверняка находились в узком конусе передачи данных между наземными станциями и спутниками, что позволяло им перехватывать сигналы управления.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что многие европейские спутники были выведены на орбиту десятилетия назад и не оснащены современными системами шифрования. Это делает их уязвимыми для вмешательства — вплоть до передачи ложных команд, изменения орбиты или полного вывода аппаратов из строя.

Хотя сами "Луч-1" и "Луч-2", вероятно, не способны напрямую уничтожать спутники, собранные ими данные, по оценкам аналитиков, могут использоваться Россией для координации скрытых атак — как в космосе, так и на земле, включая операции по подавлению или взлому западной спутниковой инфраструктуры.

на Западе рассказали, почему на этой неделе станет окончательно ясно, готов ли Путин к миру.



Источник: https://www.ft.com/content/cd08c49c-658e-49c9-9a15-234f2bfc2074
