Росія не здається: що тепер використовує Кремль для перевезення нафти

Деякі судновласники почали задіяти сучасні танкери для перевезення російської нафти – вантажу, який раніше здебільшого транспортувався на старих суднах із закінченим або навіть перевищеним терміном експлуатації. Про це повідомляє Bloomberg.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, різке зростання фрахтових ставок стало ключовим фактором зміни підходу до перевезень. Наприкінці 2025 року США та Європейський союз внесли до санкційних списків сотні танкерів, що суттєво скоротило доступну пропозицію судів на ринку та спровокувало стрибок цін.

При цьому саме собою транспортування російської нафти не є повністю забороненим, якщо сировина продається нижче встановленої Заходом "цінової стелі". Однак такі операції часто не отримують підтримки з боку західних компаній, насамперед страхових, що раніше відлякувало легальних операторів. В результаті нішу зайняв так званий "тіньовий флот", який активно використовується для обходу санкційних обмежень.

Зниження цін на російську нафту, спричинене санкційним тиском, створило своєрідний буфер від ризику порушення обмежень та підвищило впевненість окремих судновласників. Зокрема грецькі компанії Dynacom Tankers Management Ltd. та Capital Ship Management Corp. почали використати нові танкери для перевезення нафти марки Urals.

Середня ставка фрахту на маршруті з Приморська до західного узбережжя Індії зросла до 60 доларів за тонну – максимального рівня за останні два роки. Для порівняння, на початку 2025 року перевезення цим маршрутом обходилося приблизно в 25 доларів за тонну.

У Bloomberg зазначають, що використання сучасних судів залишається ризикованим через можливе посилення санкцій у майбутньому. Проте аналітики наголошують: співвідношення ризику та потенційного прибутку, як і раніше, виглядає досить привабливим, що підтверджує стійкість торгівлі російською нафтою навіть в умовах обмежень.

