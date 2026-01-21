logo

Моди принял решение о закупке нефти: почему оно не понравится Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Моди принял решение о закупке нефти: почему оно не понравится Путину

Reuters пишет о том, что Индия заменяет российскую нефть поставками с Ближнего Востока

21 января 2026, 14:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Индии нефтеперерабатывающие заводы изменяют стратегию закупок нефти. Они хотят отказаться от нефти из России и увеличить закупки из стран Ближнего Востока и США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Моди принял решение о закупке нефти: почему оно не понравится Путину

Путин и Моди. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что пересмотр стратегии нефтяного импорта потенциально поможет Индии наконец-то заключить торговое соглашение с США по снижению тарифов. Индия стала главным покупателем нефти из РФ после 2022 года, но это вызвало крайне отрицательную реакцию цивилизованных стран, введших против России санкции.

Собственные источники сообщили, что сокращение закупок нефти в России началось после того, как на заседании индийского правительства обсудили ускорение заключения соглашения с США.

После этого, по данным отдела планирования и анализа нефти Министерства нефти, государственный нефтеперерабатывающий завод Bharat Petroleum Corp открыл тендеры на покупку нефти из Ирака и Омана. Также рассматривается вариант купить нефть в ОАЭ. Уже с апреля 2026 года Trafigura будет поставлять Индии нефть из Омана и Ирака по ценам чуть ниже, чем на рынке.

Также известно, что от нефти из России отказались государственная компания Hindustan Petroleum, мангалурский нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод, а также частные нефтеперерабатывающие компании HPCL-Mittal Energy Ltd.

Общий импорт нефти из России в Индию в декабре упал до самого низкого уровня за два года. Импорт нефти из США, Южной Америки и Африки, напротив, сильно возрос.

Читайте на портале "Комментарии" — национальная валюта Индии обвалилась до рекордного уровня на фоне проблем в переговорах с США и масштабного оттока иностранных инвестиций. Как сообщает Bloomberg, курс индийской рупии снизился на 0,4% – до исторического минимума 91,3350 рупии за доллар.




