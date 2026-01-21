logo_ukra

Моді ухвалив рішення щодо закупівлі нафти: чому воно не сподобається Путіну
commentss НОВИНИ Всі новини

Моді ухвалив рішення щодо закупівлі нафти: чому воно не сподобається Путіну

Reuters пише про те, що Індія замінює російську нафту постачаннями з Близького Сходу

21 січня 2026, 14:54
В Індії нафтопереробні заводи змінюють стратегію закупівель нафти. Вони хочуть відмовитися від нафти з Росії та збільшити закупівлі з країн Близького Сходу та з США. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Моді ухвалив рішення щодо закупівлі нафти: чому воно не сподобається Путіну

Путін та Моді. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що перегляд стратегії нафтового імпорту потенційно допоможе Індії нарешті укласти торгівельну угоду з США щодо зниження тарифів. Індія стала головним покупцем нафти з РФ після 2022 року, але це викликало вкрай негативну реакцію цивілізованих країн, які запровадили проти Росії санкції.

Власні джерела видання повідомили, що скорочення закупівель нафти в Росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидшення укладення угоди з США.

Після цього, за даними відділу планування та аналізу нафти Міністерства нафти, державний нафтопереробний завод Bharat Petroleum Corp відкрив тендери на купівлю нафти з Іраку та Оману. Також розглядається варіант купити нафту в ОАЕ. Вже з квітня 2026 року Trafigura постачатиме Індії нафту з Оману та Іраку за цінами, трохи нижчими, ніж на ринку.

Також відомо, що від нафти з Росії відмовилися державна компанія Hindustan Petroleum, Мангалурський нафтопереробний та нафтохімічний завод, а також приватні нафтопереробні компанії HPCL-Mittal Energy Ltd.

Загальний імпорт нафти з Росії до Індії в грудні впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти з США, Південної Америки та Африки навпаки, сильно зріс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — національна валюта Індії обвалилася до рекордного рівня на тлі проблем у переговорах зі США та масштабного відтоку іноземних інвестицій. Як повідомляє Bloomberg, курс індійської рупії знизився на 0,4% — до історичного мінімуму 91,3350 рупії за долар.




