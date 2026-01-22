Россия не сдается: что теперь использует Кремль для перевозки нефти

Некоторые судовладельцы начали задействовать современные танкеры для перевозки российской нефти – груза, который ранее в основном транспортировался на старых судах с истекающим или даже превышенным сроком эксплуатации. Об этом сообщает Bloomberg.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, резкий рост фрахтовых ставок стал ключевым фактором изменения подхода к перевозкам. В конце 2025 года США и Европейский союз внесли в санкционные списки сотни танкеров, что существенно сократило доступное предложение судов на рынке и спровоцировало скачок цен.

При этом сама по себе транспортировка российской нефти не является полностью запрещенной, если сырье продается ниже установленного Западом "ценового потолка". Однако такие операции часто не получают поддержки со стороны западных компаний, прежде всего страховых, что ранее отпугивало легальных операторов. В результате нишу занял так называемый "теневой флот", активно используемый для обхода санкционных ограничений.

Снижение цен на российскую нефть, вызванное санкционным давлением, создало своеобразный буфер от риска нарушения ограничений и повысило уверенность отдельных судовладельцев. В частности, греческие компании Dynacom Tankers Management Ltd. и Capital Ship Management Corp. начали использовать новые танкеры для перевозки нефти марки Urals.

Средняя ставка фрахта на маршруте из Приморска до западного побережья Индии выросла до более чем 60 долларов за тонну – максимального уровня за последние два года. Для сравнения, в начале 2025 года перевозка по этому маршруту обходилась примерно в 25 долларов за тонну.

В Bloomberg отмечают, что использование современных судов остается рискованным из-за возможного ужесточения санкций в будущем. Тем не менее аналитики подчеркивают: соотношение риска и потенциальной прибыли по-прежнему выглядит достаточно привлекательным, что подтверждает устойчивость торговли российской нефтью даже в условиях ограничений.

