Росія лякає Києвом і ховається за Трампом: що насправді сильно непокоїть Кремль

Росія продовжує погрожувати Україні та Європі через США, офіційно не вступаючи у контакт ані з українцями, ані з європейцями. Про що говорить така позиція Кремля? Чи може це бути свідченням того, що Москва вважає, що буде обговорювати новий світопорядок лише з країнами-гегемонами, якими вважає США та Китай? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Новий світопорядок

Нинішня ситуація не може не лякати росіян

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян відразу зазначив, що про світопорядок ніхто з Росією не говорить і говорити не збирається. Та й Росія сама вже розуміє, що світопорядок – це не їх предмет занепокоєння. З Росією говорять про російсько-українську війну і говорять про майбутнє Росії, яке вже також достатньо невизначене. І все більше промальовуються обриси російської поразки на тлі того, що про російську перемогу вже давно не йдеться.

"Чим гучніше заяви з боку Росії, тим завжди є дрібнішими їх кроки і тим яскравіше видно, що у Росії немає хороших варіантів для дій. Росіяни кричали про брудну бомбу України в момент, коли готувався вихід з Херсону. Вони погрожували тим, що буде щось жахливе з Україною, коли розуміли, що Україна вже починає добивати до Криму і бити по Чорноморському флоту. Так і тут. Наразі підозрюю, що за цим стоїть намагання понагнітати ситуацію, щоби ті поразки і складні рішення, які росіянам можливо прийдеться приймати відносно реально динаміки війни, вони змогли замаскувалися під браваду і просилу. Зокрема, наприклад, я би не виключав, що росіяни хочуть добитися мораторію на удари по Москві і готові на нього обміняти відсутність ударів по Києву", – зазначив експерт.

Олег Саакян зауважує, що ворог свідомо робить акцентуація саме на Києві, на тому, що вони можуть знищити українську столицю і все живе в ній. При тому, що останній масований удар по Києву в результаті мав абсолютно нікчемні наслідки.

"Для залпу в пів-один мільярд доларів собівартістю. Декілька вбитих людей, декілька десятків сімей, які залишилися без домівок, пошкоджені музеї, бібліотеки і три гаража в Білій Церкві – це навіть не про вселенське зло, це про вселенську жалюгідність, бо ні з точки зору впливу на військово-промисловий комплекс України, ні з точки зору впливу на логістику, чи систему управління армією, чи тилами, чи морально-психологічний стан українців, це не мало жодного впливу. Нічого з цього в Україні не було підірвано, підважено чи виведено з ладу. Тому ясно, що плануючи подібні удари росіяни, розраховували на інший результат і сподівалися вийти на взаємний мораторій ударів по столиці. Бо Україна абсолютно планово дотягнулася до низки об'єктів на Московщині, пробивши два кола протиповітряної оборони Москви, при цьому не направляючи туди якісь непропорційно великі сили і засоби, а абсолютно планову кількість дронів і інших засобів", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олег Саакян говорить, що нинішня ситуація не може не лякати росіян. Що ж до того, чому РФ передає свої меседжі через США, то експерт говорить, що Путін досі намагається імітувати переговірний процес і зрозуміло, що з Україною або з Європою, навіть з Китаєм імітувати переговірний процес Росії буде складніше.

"Вони користуються наявністю Трампа і намагаються максимум витиснути з цього, тому зберігають для себе комфортного візаві у вигляді Сполучених Штатів. Тим паче, це відповідає їхнім амбіціям про те, що з ними говорить, домовляється Вашингтон, а всі інші безсуб'єктні", – резюмував Олег Саакян.

Минулого світопорядку вже немає

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно вважає, що й справді доволі показово, що Росія контактує не напряму, якщо не з Україною, то і не з Європою, а через посередництво США. Тут згадуються нещодавні погрози кремлівського функціонера, які він передав публічно через Марко Рубіо. А до цього – була ще ж тема 9 травня, яка обговорювалась, знову ж таки, через посередництво США.

"Це таке, мабуть, прагнення примазатись до країн-гегемонів (США чи Китаю), з тим, що, мовляв, саме вони визначають хід розвитку подій. Хоча ці ж країни подекуди, прямо навпаки, прагнуть скоротити свою лідерську роль на цілих напрямках міжнародної взаємодії, як, наприклад, США щодо європейської безпеки. Відтак, це ілюзія, і я уже говорила раніше, що перспектива появи нового колективного "Атланта" світопорядку, в сенсі повернення до правил, залежить виключно від узгодження позицій між геополітичними гігантами – США та Китаєм. Росія, повторюсь, тут хоче примазатись", – зазначила експерт.

За її словами, звісно, росіяни мають великий вплив на різні регіони та сфери світової безпеки, політики, економіки, але це ілюзія, яку ми переносимо по аналогії із 20-м століттям у наші сьогоднішні реалії, коли вважалося, що саме великі держави з ядерною зброєю на підставі принципу багатосторонності забезпечують світопорядок і безпеку дрібнішим, без'ядерним державам.

"Того світопорядку немає, а формування нового, переконана, залежатиме від набагато ширшого спектру країн. Фундамент для виникнення та дієвості нових правил неможливий без спільності базового набору цінностей та принципів. Недарма "дух Анкоріджу" не прижився, попри розрахунок РФ. А це означає, що і менші країни, внаслідок гострішого відчуття загроз і викликів, їх смертельності фактично, як у разі війни Росії проти України, будуть просто змушені ставати "Атлантами" разом із країнами регіону, за принципом "Роби те, що маєш". Тому, коли йдеться про безпеку європейського регіону, то, передовсім, важливі бачення, рішення, дії, які буде реалізовувати саме Європа", – підсумувала Олеся Яхно.

