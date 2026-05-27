Россия пугает Киевом и прячется за Трампом: что действительно сильно беспокоит Кремль

Россия продолжает угрожать Украине и Европе через США, официально не вступая в контакт ни с украинцами, ни с европейцами. О чем говорит такая позиция Кремля? Может ли это свидетельствовать о том, что Москва считает, что будет обсуждать новый миропорядок только со странами-гегемонами, которыми считает США и Китай? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Новый миропорядок

Нынешняя ситуация не может не пугать россиян

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян сразу указал, что о миропорядке никто с Россией не говорит и говорить не собирается. Да и Россия сама уже понимает, что миропорядок – это не их предмет беспокойства. С Россией говорят о российско-украинской войне и говорят о будущем России, которое уже достаточно неопределенно. И все больше прорисовываются очертания российского поражения на фоне того, что о российской победе уже давно речь не идет.

"Чем громче заявления со стороны России, тем всегда мельче их шаги и тем ярче видно, что у России нет хороших вариантов для действий. Россияне кричали о грязной бомбе Украины в момент, когда готовился выход из Херсона. Они угрожали тем, что будет что-то ужасное с Украиной, когда понимали, что Украина уже начинает добивать в Крым и бить по Черноморскому флоту. Так и здесь. Пока подозреваю, что за этим стоит попытка нагнетать ситуацию, чтобы те поражения и сложные решения, которые россиянам, возможно, придется принимать относительно реально динамики войны, они смогли замаскироваться под браваду и просилу. В частности, например, я не исключал бы, что россияне хотят добиться моратория на удары по Москве и готовы на него обменять отсутствие ударов по Киеву", – отметил эксперт.

Олег Саакян отмечает, что враг сознательно делает акцентуацию именно на Киеве, на том, что они могут уничтожить украинскую столицу и все живет в ней. При том, что последний массированный удар по Киеву в результате имел совершенно ничтожные последствия.

"Для залпа в пол-один миллиард долларов себестоимостью. Несколько убитых людей, несколько десятков семей, оставшихся без домов, повреждены музеи, библиотеки и три гаража в Белой Церкви – это даже не о вселенском зле, это о вселенской жалости, потому что ни с точки зрения влияния на военно-промышленный комплекс Украины, ни с точки зрения влияния на логистику, или моральное состояние, или систему управления армией, или систему управления армией, или систему управления армией, или систему управления армией. оказало никакое влияние. Ничего из этого в Украине не было подорвано, подвешено или выведено из строя. Поэтому ясно, что, планируя подобные удары россияне, рассчитывали на другой результат и надеялись выйти на взаимный мораторий ударов по столице. Потому что Украина абсолютно планово дотянулась до ряда объектов в Московии, пробив два круга противовоздушной обороны Москвы, при этом не направляя туда какие-то непропорционально большие силы и средства, а абсолютно плановое количество дронов и других средств", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Саакян говорит, что нынешняя ситуация не может не пугать россиян. Что касается того, почему РФ передает свои месседжи через США, то эксперт говорит, что Путин до сих пор пытается имитировать переговорный процесс и понятно, что с Украиной или с Европой, даже с Китаем имитировать переговорный процесс России будет сложнее.

"Они пользуются наличием Трампа и пытаются максимум выжать из этого, поэтому сохраняют для себя комфортный виза в виде Соединенных Штатов. Тем более это отвечает их амбициям о том, что с ними говорит, договаривается Вашингтон, а все остальные бессубъектные", – резюмировал Олег Саакян.

Того миропорядка уже нет

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что действительно довольно показательно, что Россия контактирует не напрямую, если не с Украиной, то и не с Европой, а через посредничество США. Здесь упоминаются недавние угрозы кремлевского функционера, которые он передал публично через Марко Рубио. А до этого – была еще тема 9 мая, которая обсуждалась, опять же, через посредничество США.

"Это такое, видимо, стремление примазаться к странам-гегемонам (США или Китаю), с тем, что именно они определяют ход развития событий. Хотя эти же страны иногда, прямо наоборот, стремятся сократить свою лидерскую роль на целых направлениях международного взаимодействия, как, например, США по европейской безопасности. Следовательно, это иллюзия, и я уже говорила ранее, что перспектива появления нового коллективного "Атланта" миропорядка в смысле возвращения к правилам зависит исключительно от согласования позиций между геополитическими гигантами – США и Китаем. Россия, повторюсь, здесь хочет примазаться", – отметила эксперт.

По ее словам, конечно, россияне оказывают большое влияние на разные регионы и сферы мировой безопасности, политики, экономики, но это иллюзия, которую мы переносим по аналогии с 20-м веком в наши сегодняшние реалии, когда считалось, что именно великие государства с ядерным оружием на основании принципа многосторонности обеспечивают миропорядок и безопасность.

"Того миропорядка нет, а формирование нового, убеждена, будет зависеть от гораздо более широкого спектра стран. Фундамент по возникновению и действенности новых правил невозможен без общности базового набора ценностей и принципов. Недаром "дух Анкориджа" не прижился, несмотря на расчет РФ. А это значит, что и меньшие страны, вследствие более острого ощущения угроз и вызовов, их смертности фактически, как в случае войны России против Украины, будут просто вынуждены становиться "Атлантами" вместе со странами региона, по принципу "Делай то, что имеешь". Поэтому когда речь идет о безопасности европейского региона, то, прежде всего, важны видения, решения, действия, которые будет реализовывать именно Европа", – подытожила Олеся Яхно.

