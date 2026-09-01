Росія готує "щось неоднозначне": стало відомо, чого панічно бояться в НАТО

Росія посилює тиск на країни НАТО, а Кремль, за оцінкою експертів, може використати період невизначеності на Заході для нової провокації. Як пише CBC, Москва розглядає протистояння з НАТО як найважливішу частину боротьби за війну проти України.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Експерти попереджають: у Кремлі можуть не шукати шляхів до деескалації, а навпаки розраховувати на подальше підвищення ставок. За словами Вітольда Родкевича із Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету, російське керівництво може пов'язувати перемогу в Україні з політичним ослабленням Заходу.

Особливе занепокоєння викликає можлива атака, яку складно однозначно пов'язати з Росією. Колишній посол Канади в НАТО Керрі Бак вважає, що Москва отримала певне вікно можливостей і здатна спробувати провести операцію, розраховану насамперед на розкол Альянсу.

Один із найбільш тривожних сценаріїв раніше озвучувала литовська розвідка. Йдеться про можливе використання захоплених українських безпілотників для операції під чужим прапором проти однієї з країн Балтії. Метою такої акції може стати не завдання максимальної військової шкоди, а створення політичної кризи всередині НАТО.

Сценарій виглядає особливо небезпечним на тлі попередніх випадків, коли українські безпілотники опинялися у повітряному просторі країн Альянсу, зокрема через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

При цьому всередині НАТО зберігаються розбіжності щодо можливості прямого нападу Росії. Американська розвідка у серпні попередила Польщу та країни Балтії, що Москва може бути готова до "провокаційних дій" проти Альянсу ще до завершення війни в Україні.

Головний ризик, на думку експертів, полягає у невизначеності щодо реакції США. Саме тому потенційна російська операція може бути розрахована не так на захоплення території, як на перевірку готовності НАТО діяти єдиним фронтом.

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