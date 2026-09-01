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Россия готовит «что-то неоднозначное»: стало известно, чего панически боятся в НАТО

Москва может попытаться ударить не по военной мощи Альянса, а по его единству - эксперты предупреждают о сценарии с украинскими дронами и операцией под чужим флагом

1 сентября 2026, 10:09
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Кравцев Сергей

Россия усиливает давление на страны НАТО, а Кремль, по оценке экспертов, может использовать период неопределенности на Западе для новой провокации. Как пишет CBC, Москва рассматривает противостояние с НАТО как важнейшую часть борьбы за исход войны против Украины.

Россия готовит «что-то неоднозначное»: стало известно, чего панически боятся в НАТО

НАТО. Фото: из открытых источников

Эксперты предупреждают: в Кремле могут не искать пути к деэскалации, а, напротив, рассчитывать на дальнейшее повышение ставок. По словам Витольда Родкевича из Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, российское руководство может связывать победу в Украине с политическим ослаблением Запада.

Особое беспокойство вызывает возможная атака, которую будет сложно однозначно связать с Россией. Бывший посол Канады в НАТО Керри Бак считает, что Москва получила определенное "окно возможностей" и способна попытаться провести операцию, рассчитанную прежде всего на раскол Альянса.

Один из наиболее тревожных сценариев ранее озвучивала литовская разведка. Речь идет о возможном использовании захваченных украинских беспилотников для операции под чужим флагом против одной из стран Балтии. Целью такой акции может стать не нанесение максимального военного ущерба, а создание политического кризиса внутри НАТО.

Сценарий выглядит особенно опасным на фоне предыдущих случаев, когда украинские беспилотники оказывались в воздушном пространстве стран Альянса, в том числе из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

При этом внутри НАТО сохраняются разногласия относительно вероятности прямого нападения России. Американская разведка в августе предупредила Польшу и страны Балтии, что Москва может быть готова к "провокационным действиям" против Альянса еще до завершения войны в Украине.

Главный риск, по мнению экспертов, заключается в неопределенности относительно реакции США. Именно поэтому потенциальная российская операция может быть рассчитана не столько на захват территории, сколько на проверку готовности НАТО действовать единым фронтом.

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Источник: https://www.cbc.ca/news/politics/russia-poland-ukraine-nato-attack-drones-missiles-9.7324731
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