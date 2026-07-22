Росія буде без бензину: чому Казахстан тепер не врятує союзника

Казахстан тимчасово призупинив транспортування нафти через морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля російського Новоросійська після серії атак на танкери, які перевозили казахстанську сировину. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Транспортування нафти Казахстаном. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, причиною зупинки стали побоювання судноплавних компаній, які більше не готові направляти свої танкери в район терміналу через ризики безпеки, що зберігаються. В результаті КТК був змушений тимчасово припинити прийом нафти, що надходить трубопроводом.

Маршрут через Каспійський трубопровідний консорціум вважається ключовим для нафтового експорту Казахстану. По ньому транспортується близько 80% всього сировини, що експортується країною – більше одного мільйона барелів на добу. Через термінал проходить нафта з найбільших родовищ Тенгіз, Кашаган та Карачаганак, які розробляються за участю міжнародних енергетичних гігантів, включаючи Chevron, ExxonMobil та Shell.

Після атак на цивільні судна офіційний Казахстан виступив із різкою заявою, наголосивши, що подібні інциденти створюють загрозу не лише національним економічним інтересам, а й світовій енергетичній безпеці. Влада країни повідомила про проведення оцінки завданих збитків.

Крім того, в Астані заявили, що розглядають можливість міжнародних судових позовів у зв'язку з ударами по танкерах, які перевозили казахстанську нафту через Чорне море. Ситуація навколо роботи терміналу КТК може вплинути на світові постачання нафти, якщо перебої з транспортуванням збережуться тривалий час.

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