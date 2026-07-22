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Россия будет без бензина: почему Казахстан теперь не выручит союзника

Bloomberg пишет о том, что через маршрут КТК проходит до 80% казахстанской нефти, однако судоходные компании отказались заходить в российский терминал из-за угроз безопасности

22 июля 2026, 11:00
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Кравцев Сергей

Казахстан временно приостановил транспортировку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возле российского Новороссийска после серии атак на танкеры, перевозившие казахстанское сырье. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Россия будет без бензина: почему Казахстан теперь не выручит союзника

Транспортировка нефти Казахстаном. Фото: из открытых источников

По информации агентства, причиной остановки стали опасения судоходных компаний, которые больше не готовы направлять свои танкеры в район терминала из-за сохраняющихся рисков безопасности. В результате КТК был вынужден временно прекратить прием нефти, поступающей по трубопроводу.

Маршрут через Каспийский трубопроводный консорциум считается ключевым для нефтяного экспорта Казахстана. По нему транспортируется около 80% всего экспортируемого страной сырья – более одного миллиона баррелей в сутки. Через терминал проходит нефть с крупнейших месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, которые разрабатываются при участии международных энергетических гигантов, включая Chevron, ExxonMobil и Shell.

После атак на гражданские суда официальный Казахстан выступил с резким заявлением, подчеркнув, что подобные инциденты создают угрозу не только национальным экономическим интересам, но и мировой энергетической безопасности. Власти страны сообщили о проведении оценки причиненного ущерба.

Кроме того, в Астане заявили, что рассматривают возможность международных судебных исков в связи с ударами по танкерам, перевозившим казахстанскую нефть через Черное море. Ситуация вокруг работы терминала КТК может оказать влияние на мировые поставки нефти, если перебои с транспортировкой сохранятся длительное время.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-21/kazakhstan-to-stop-piping-oil-to-black-sea-after-tanker-attacks
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