Роками тероризував жінок: журналісти знайшли місце, де переховується найвідоміший сталкер України

Історія київського сталкера, відомого в соцмережах як "Вітя", отримала новий розвиток. Журналісти BIHUS Info опублікували розслідування, в якому заявили, що встановили ймовірне місце перебування чоловіка, якого десятки, а за деякими оцінками – понад сотня жінок звинувачують у багаторічному переслідуванні, психологічному терорі та погрозах.

Сталкінг. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, історія набула широкого розголосу після того, як постраждалі почали масово розповідати про свій досвід у соціальній мережі Threads. Жінки описували схожу схему дій: нав'язливі повідомлення, нескінченні телефонні дзвінки, стеження, створення нових акаунтів після блокування, а в окремих випадках – прямі погрози.

Після суспільного резонансу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водночас, як зазначають автори розслідування, тривалий час залишалося незрозумілим, де перебуває чоловік і чи вдасться притягнути його до відповідальності.

У BIHUS Info стверджують, що змогли встановити країну, де, ймовірно, зараз проживає підозрюваний. Важливим нюансом є те, що в цій державі сталкінг є окремим кримінальним злочином, що потенційно відкриває нові можливості для юридичного переслідування.

Журналісти наголошують, що саме публічність і взаємна підтримка постраждалих стали ключовими факторами, які дозволили зрушити справу з місця. Якщо раніше жінки боялися говорити про переслідування, то після об'єднання їхніх свідчень історія отримала широкий суспільний резонанс і привернула увагу правоохоронних органів.

Автори розслідування вважають, що зараз справа наблизилася до моменту, коли багаторічна історія безкарності може завершитися реальними юридичними наслідками. Водночас остаточні висновки щодо винуватості чоловіка має зробити суд, а всі обставини повинні бути встановлені в межах офіційного розслідування.

Розслідування BIHUS Info детально відтворює історії постраждалих, механізми переслідування та обставини, які, на думку журналістів, можуть допомогти правоохоронцям довести справу до завершення.

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