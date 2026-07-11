Годами терроризировал женщин: журналисты нашли место, где скрывается самый известный сталкер Украины

История киевского сталкера, известного в соцсетях как "Витя", получила новое развитие. Журналисты BIHUS Info опубликовали расследование, в котором заявили, что установили вероятное местонахождение мужчины, которого десятки, а по некоторым оценкам – более сотни женщин обвиняют в многолетнем преследовании, психологическом терроре и угрозах.

Сталкинг. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, история получила широкую огласку после того, как пострадавшие начали массово рассказывать о своем опыте в социальной сети Threads. Женщины описывали схожую схему действий: навязчивые сообщения, бесконечные телефонные звонки, слежку, создание новых аккаунтов после блокировки, а в отдельных случаях – прямые угрозы.

После общественного резонанса правоохранители открыли уголовное производство. В то же время, как отмечают авторы расследования, долго оставалось непонятным, где находится мужчина и удастся ли привлечь его к ответственности.

В BIHUS Info утверждают, что смогли установить страну, где предположительно сейчас проживает подозреваемый. Важным нюансом является то, что в этом государстве сталкинг является отдельным уголовным преступлением, потенциально открывающим новые возможности для юридического преследования.

Журналисты отмечают, что именно публичность и взаимная поддержка пострадавших стали ключевыми факторами, позволившими сдвинуть дело с места. Если женщины боялись говорить о преследовании, то после объединения их показаний история получила широкий общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов.

Авторы расследования считают, что сейчас дело приблизилось к моменту, когда многолетняя история безнаказанности может завершиться реальными юридическими последствиями. В то же время, окончательные выводы о виновности мужчины должен сделать суд, а все обстоятельства должны быть установлены в рамках официального расследования.

Расследование BIHUS Info подробно воспроизводит истории пострадавших, механизмы преследования и обстоятельства, которые, по мнению журналистов, могут помочь стражам порядка довести дело до завершения.

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