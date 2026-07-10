Держстат зробив важливу заяву: скільки українців наразі проживає в країні

Понад чотири роки Україна живе без офіційної статистики щодо чисельності населення, природного та міграційного руху. Причиною стала повномасштабна війна та неможливість отримати повний обсяг адміністративних даних. Про це повідомила Державна служба статистики України у відповіді на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Населення України Фото: з відкритих джерел

У Держстаті нагадали, що відповідно до законодавства статистична інформація формується на основі державних статистичних спостережень та адміністративних даних. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії ця система фактично втратила можливість працювати у звичному режимі.

У відомстві пояснили, що починаючи з 2022 року органи державної статистики не отримують у повному обсязі адміністративні дані по всіх адміністративно-територіальних одиницях України. Саме вони є основою для розрахунку чисельності населення, а також показників народжуваності, смертності та міграції.

Через це формування і поширення офіційної статистики щодо населення було призупинено. У Держстаті зазначають, що відновити публікацію таких даних стане можливим лише після завершення воєнного стану та отримання всіх необхідних адміністративних відомостей.

Не менш складною виявилася ситуація і зі статистикою ринку праці. У Держстаті повідомили, що вибіркові обстеження домогосподарств, на основі яких визначають рівень зайнятості, безробіття та склад робочої сили, не проводилися з лютого 2022 року. Відповідно, офіційної статистики за 2022–2025 роки не існує.

Ситуація змінилася лише після набуття чинності змін до законодавства у липні 2025 року. Завдяки цьому з січня 2026 року Держстат відновив проведення Обстеження робочої сили. Проте перші результати нового циклу дослідження українці побачать лише у березні 2027 року, коли буде оприлюднено офіційні показники за підсумками 2026 року.

Водночас частину статистичної інформації державі вже вдалося повернути. Зокрема, Держстат відновив виробництво та поширення даних із Реєстру респондентів статистичних спостережень.

Наразі щокварталу публікуються показники щодо кількості зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Україні, а також інформація про новостворені компанії, ФОП та суб'єкти, стосовно яких відкрито процедури банкрутства.

Разом із тим відомство звертає увагу, що законодавство не передбачає формування окремої статистики щодо припинених суб'єктів господарювання або деталізованих показників про створення бізнесу за регіонами, районами чи територіальними громадами.

Також у Держстаті нагадали, що після початку повномасштабної війни на сайтах територіальних органів статистики перестали публікуватися дані про кількість зареєстрованих підприємств та ФОП за видами економічної діяльності. Однак після внесення змін до законодавства виробництво та поширення цієї статистичної інформації було відновлено із дотриманням вимог щодо конфіденційності.

Таким чином, попри поступове повернення окремих статистичних спостережень, ключові демографічні показники України залишаються недоступними. Відтак держава досі не може офіційно повідомити актуальну чисельність населення, масштаби внутрішньої міграції чи природного скорочення населення, а відновлення цих даних напряму залежить від завершення воєнного стану та повного відновлення системи державного обліку.

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