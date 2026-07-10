Госстат сделал важное заявление: сколько украинцев проживает в стране

Более четырех лет Украина живет без официальной статистики о численности населения, природного и миграционного движения. Причиной послужила полномасштабная война и невозможность получить полный объем административных данных. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины в ответе на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Население Украины. Фото: из открытых источников

В Госстате напомнили, что согласно законодательству статистическая информация формируется на основе государственных статистических наблюдений и административных данных. Однако после начала полномасштабного вторжения России эта система фактически упустила возможность работать в обычном режиме.

В ведомстве пояснили, что, начиная с 2022 года, органы государственной статистики не получают в полном объеме административные данные по всем административно-территориальным единицам Украины. Именно они являются основой расчета численности населения, а также показателей рождаемости, смертности и миграции.

Поэтому формирование и распространение официальной статистики относительно населения было приостановлено. В Госстате отмечают, что возобновить публикацию таких данных станет возможно только после завершения военного положения и получения всех необходимых административных сведений.

Не менее сложной оказалась ситуация и со статистикой рынка труда. В Госстате сообщили, что выборочные обследования домохозяйств, на основе которых определяют уровень занятости, безработицы и состава рабочей силы, не проводились с февраля 2022 года. Соответственно официальной статистики за 2022–2025 годы не существует.

Ситуация изменилась только после вступления изменений в законодательство в июле 2025 года. Благодаря этому с января 2026 Госстат возобновил проведение Обследования рабочей силы. Однако первые результаты нового цикла исследования украинцы увидят только в марте 2027 года, когда будут обнародованы официальные показатели по итогам 2026 года.

В то же время, часть статистической информации государству уже удалось вернуть. В частности, Госстат возобновил производство и распространение данных из Реестра респондентов статистических наблюдений.

В настоящее время ежеквартально публикуются показатели количества зарегистрированных юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в Украине, а также информация о вновь созданных компаниях, ФЛП и субъектах, относительно которых открыты процедуры банкротства.

Вместе с тем, ведомство обращает внимание, что законодательство не предусматривает формирование отдельной статистики относительно прекращенных субъектов хозяйствования или детализированных показателей о создании бизнеса по регионам, районам или территориальным общинам.

Также в Госстате напомнили, что после начала полномасштабной войны на сайтах территориальных органов статистики перестали публиковаться данные о количестве зарегистрированных предприятий и ФОТ по видам экономической деятельности. Однако после внесения изменений в законодательство производство и распространение этой статистической информации было возобновлено с соблюдением требований по конфиденциальности.

Таким образом, несмотря на постепенное возвращение отдельных статистических наблюдений, ключевые демографические показатели Украины остаются недоступными. Следовательно, государство до сих пор не может официально сообщить актуальную численность населения, масштабы внутренней миграции или естественного сокращения населения, а восстановление этих данных напрямую зависит от завершения военного положения и полного восстановления системы государственного учета.

Читайте на портале "Комментарии" — на Харьковщине могут принудительно эвакуировать детей: под угрозой два населенных пункта.



